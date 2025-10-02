Maju Mantilla marca distancia con Gustavo Salcedo y enfatiza su rol como madre, SEGÚN 'Chimi Churri': "Él ve cómo se las arregla"

Maju Mantilla sorprende al referirse a Gustavo Salcedo solo como “el padre de mis hijos” , revelando posible estrategia legal y respaldando a Christian Rodríguez tras agresión.

En una reciente aparición frente a las cámaras de Amor y Fuego, Maju Mantilla sorprendió al evitar referirse a Gustavo Salcedo como su esposo, eligiendo, en cambio, llamarlo “el padre de mis hijos”. Este detalle no pasó desapercibido y generó diversas especulaciones sobre su estrategia frente a la custodia de sus pequeños.

El podcast Chimi Churri profundizó en el tema y compartió las interpretaciones de expertos sobre las palabras de la ex Miss Mundo, señalando que su cambio de denominación podría estar vinculado a decisiones legales relacionadas con sus hijos.

¿Una estrategia legal detrás de sus palabras?

Pese a declarar que se mantendría alejada de la televisión, Maju Mantilla dejó claro que rechaza de manera absoluta la violencia ejercida por Salcedo contra Christian Rodríguez, pero su manera de referirse a su esposo sorprendió a todos.

La actriz Patricia Alquinta, invitada en el podcast, explicó: “Ahí está diciendo ‘mi esposo’ y se retractó a ‘el padre de mis hijos’. Esto suele ser una estrategia legal: al separar la figura del cónyuge de la del padre de los hijos, ella estaría mostrando intención de quedarse con la custodia. Es un movimiento inteligente dentro de un proceso de separación.”

Christian Bayro, integrante de Chimi Churri, complementó: “Estas declaraciones obedecen a la recomendación de sus abogados. Nada de encuentros casuales ni comentarios al azar; la intención es mantenerse imparcial y proteger su posición legal.”

Maju Mantilla respalda a Christian Rodríguez

El caso de Christian Rodríguez, quien denunció haber sido agredido físicamente por Gustavo Salcedo, volvió a la agenda mediática, y Maju aprovechó para mostrar su apoyo.

“Me da muchísima pena que mi es… el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible… nadie se merece algo como eso, ninguna persona…”, declaró la exconductora, dejando claro su postura firme y empática hacia la víctima de la agresión.