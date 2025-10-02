Sheyla Rojas generó gran preocupación entre sus seguidores al compartir en Instagram los complicados días que vivió recientemente, luego de ser internada de emergencia en un hospital de México por celulitis aguda. La infección afectó su cadera, provocándole un dolor insoportable que alertó a su pareja, Sir Winston, quien reaccionó de manera inmediata al ver su delicado estado.

La reacción de Sir Winston ante la gravedad del cuadro

La exchica reality relató que, en un principio, subestimó la gravedad de la lesión y trató de manejarlo por su cuenta. “Se me hizo una pelota grande en la parte de la cadera, me recontra dolía, me quemaba la piel, una cosa inexplicable, igual fui y dije 'voy a la farmacia', me dijeron que era celulitis infecciosa y no sabía lo tan grave que es y no le presté importancia”, contó.

Pese a su actitud despreocupada, Sir Winston se encargó de velar por su bienestar y tomó medidas urgentes, trasladándola al hospital. “Después de eso fui a ver a una amiga jugar, no duré ni cinco minutos y me vine a mi casa. En la casa no me podía sentir, le dije 'Luis, vamos al hospital, me duele muchísimo y no aguanto y mira cómo se me ha inflamado', me dijo 'no, está horrible que no sé qué, cómo has aguantado, vámonos'”, relató Sheyla.

Internamiento y complicaciones médicas

Una vez en el hospital, la rubia precisó que los medicamentos iniciales no surtieron efecto, por lo que tuvo que someterse a una operación de emergencia. “Fue una semana muy difícil más de lo que pude imaginar, un simple golpe lo que ocasionó”, agregó, resaltando la gravedad de la situación.

Su historia con Sir Winston

En 2023, Sheyla Rojas reveló en una entrevista con Estás en todas cómo conoció a su actual pareja. Según contó, todo ocurrió durante un viaje a México, donde un amigo en común los presentó. Durante la conversación, Sir Winston se acercó y tomó asiento a su lado, mostrando un interés que rápidamente llamó la atención de Sheyla.