Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

Así reaccionó Sir Winston tras ver a su pareja, Sheyla Rojas con un terrible dolor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital
    Sir Winston muestra su DESESPERACIÓN tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Sheyla Rojas generó gran preocupación entre sus seguidores al compartir en Instagram los complicados días que vivió recientemente, luego de ser internada de emergencia en un hospital de México por celulitis aguda. La infección afectó su cadera, provocándole un dolor insoportable que alertó a su pareja, Sir Winston, quien reaccionó de manera inmediata al ver su delicado estado.

    La reacción de Sir Winston ante la gravedad del cuadro

    La exchica reality relató que, en un principio, subestimó la gravedad de la lesión y trató de manejarlo por su cuenta. “Se me hizo una pelota grande en la parte de la cadera, me recontra dolía, me quemaba la piel, una cosa inexplicable, igual fui y dije 'voy a la farmacia', me dijeron que era celulitis infecciosa y no sabía lo tan grave que es y no le presté importancia”, contó.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Sheyla Rojas impacta en redes con vestido veraniego y bolso LV de más de 12 mil soles

    Pese a su actitud despreocupada, Sir Winston se encargó de velar por su bienestar y tomó medidas urgentes, trasladándola al hospital. “Después de eso fui a ver a una amiga jugar, no duré ni cinco minutos y me vine a mi casa. En la casa no me podía sentir, le dije 'Luis, vamos al hospital, me duele muchísimo y no aguanto y mira cómo se me ha inflamado', me dijo 'no, está horrible que no sé qué, cómo has aguantado, vámonos'”, relató Sheyla.

    Internamiento y complicaciones médicas

    Una vez en el hospital, la rubia precisó que los medicamentos iniciales no surtieron efecto, por lo que tuvo que someterse a una operación de emergencia. “Fue una semana muy difícil más de lo que pude imaginar, un simple golpe lo que ocasionó”, agregó, resaltando la gravedad de la situación.

    Su historia con Sir Winston

    En 2023, Sheyla Rojas reveló en una entrevista con Estás en todas cómo conoció a su actual pareja. Según contó, todo ocurrió durante un viaje a México, donde un amigo en común los presentó. Durante la conversación, Sir Winston se acercó y tomó asiento a su lado, mostrando un interés que rápidamente llamó la atención de Sheyla.

    “Me decía ‘te quiero conocer, quédate’ y yo no quería regresar a Perú por el miedo de enfrentarme a las cámaras, al qué dirán... él me cambió la vida totalmente”, confesó la exchica reality, quien destacó que desde aquel primer encuentro sintió que el empresario mexicano tenía intenciones más allá de la amistad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Madre de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Farfán: "Era sacarlo"

    Christian Thorsen se sincera tras diagnóstico de cáncer términal: "Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida"

    Melissa Paredes 'explota' ante ataques a su hija y ¿lanza indirecta a Ale Venturo? "Una INFELIZ que anda comparando niñas"

    Pamela Franco reaparece en concierto vacío y Magaly le envía tremendo mensaje: "Se fue el público"

    Lo más vistos en Farándula

    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él

    ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?

    Gustavo Salcedo y la razón detrás de NO ABANDONAR la casa que comparte con Maju Mantilla: "Ella cometió el error"

    Cri Cri’ maneja empresas de Jefferson Farfán y ‘Foquita’ intentó apartarlo con denuncia

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;