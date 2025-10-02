Sheyla Rojas revela que tuvo que ser operada de emergencia al presentar delicado estado de salud: "Era inexplicable"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Sheyla Rojas encendió las alarmas entre sus seguidores al contar que vivió un delicado problema de salud en México. La modelo reveló que tuvo que ser hospitalizada tras desarrollar una celulitis infecciosa que se originó por un golpe. Aunque al inicio no le dio importancia, la infección se complicó rápidamente y terminó en una intervención médica.
Sheyla Rojas revela el duro momento de salud que atravesó en México
La modelo y exchica reality Sheyla Rojas reapareció en sus redes sociales para contar que atravesó un episodio complicado de salud en México. Según explicó, tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una celulitis infecciosa provocada por un golpe que, en un inicio, no le pareció grave. La situación llegó a tal nivel que incluso fue sometida a una intervención médica, aunque decidió no profundizar en ese detalle por tratarse de algo personal.
“Estuve internada. Lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa y pensé que era un simple golpe. Pero no era así. Era algo inexplicable que no se curaba con pastillas ni medicamentos. No podía ni sentarme”, relató entre lágrimas la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.
A través de sus historias de Instagram, Sheyla recordó que al principio no le dio importancia a lo que le ocurría. “Fui a la farmacia y me dijeron que tenía una celulitis infecciosa y pues pensé que era un simple golpe. Entonces no le preste atención, dije ‘ah, no pasa nada’”, contó la también influencer, quien actualmente vive en México.
Con el pasar de las horas, los síntomas empeoraron, lo que la llevó a buscar atención médica. “Pero al día siguiente, estuvo un poco más inflamado, pero dije, será el golpe. Me comencé a poner hielo y me calmó un poco el dolor. Igual fui a entrenar y eso empeoró toda la inflamación. Se me hizo una pelota súper grande en la parte de la cadera y me recontra dolía. Me quemaba la piel. Era una cosa inexplicable”, explicó con evidente angustia.
Sir Winston reacciona al grave estado de salud de Sheyla Rojas
Sheyla Rojas reveló que el dolor que atravesó por la celulitis infecciosa fue tan fuerte que llegó al punto de no poder sentarse. En medio de la situación, decidió hablar con su pareja, el empresario mexicano conocido como ‘Sir Winston’, quien se mostró impactado por la resistencia que había tenido frente a la infección.
“Le dije a Luis (Sir Winston), gordo vamos al hospital porque me duele muchísimo, no aguanto y mira cómo se me ha inflamado. Le enseñé y me dijo, ‘no, que está horrible, cómo has aguantado’. En el hospital me dijeron que me tenían que internar”, relató la influencer.
La exchica reality confesó que en un inicio pensó que todo se resolvería con un tratamiento sencillo, pero la realidad fue distinta. “Dije que me van a dar pastillas, medicamentos y con eso me curaré, pero mentira. No bajó nada la inflamación y me tuvieron que intervenir, pero bueno no les quiero contar todo. Fue una semana muy difícil. Todo lo que ocasionó un simple golpe. Ahora tengo que seguir con descanso”, expresó la modelo, quien además agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido.