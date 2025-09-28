Fernando Díaz sorprendió con la decisión que tomó en plena controversia que rodea a Maju Mantilla y su familia. El periodista, que fue uno de los más cercanos a la conductora de 'Arriba mi gente', sorprendió a sus seguidores con un movimiento inesperado en redes sociales. Su decisión llega justo cuando el productor vinculado con Maju denunció a Gustavo Salcedo de haberlo agredido brutalmente.

Fernando Díaz borra mensaje dedicado a Maju Mantilla en medio de la polémica

Fernando Díaz ha sorprendido a propios y extraños al marcar distancia de su amiga Maju Mantilla en uno de los momentos más complicados de su vida personal. Aunque en su momento le dedicó un mensaje a la conductora tras su renuncia de 'Arriba mi gente', el periodista optó por eliminar su publicación en medio del escándalo que envuelve a su aún esposo, Gustavo Salcedo, acusado de agredir al productor Christian Rodríguez.

El 18 de septiembre, Maju apareció en vivo en 'Arriba mi gente' para anunciar su salida definitiva del programa, en medio de los cuestionamientos por un supuesto vínculo sentimental con su productor. En ese entonces, Fernando utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida acompañado de fotografías de su amistad.

Esta fue la publicación que Fernando Díaz habría optado por eliminar (Foto: Instagram)

Lo que ha generado sorpresa es que, días después, esas publicaciones fueron eliminadas de su perfil, como se observa en las imágenes compartidas en redes. No está claro si esta decisión se tomó antes o después del episodio de violencia que hoy sigue siendo tema de conversación.

A diferencia de otros personajes de la farándula, como Santi Lesmes, Fernando tampoco ha emitido ningún pronunciamiento sobre la agresión que dejó al productor con graves lesiones. Este silencio ha desatado especulaciones sobre su verdadera postura en la polémica.

Gustavo Salcedo rompe el silencio tras ser acusado de golpear a Christian Rodríguez

El programa ‘Magaly TV La Firme' reveló nuevas pruebas sobre la denuncia presentada por el exproductor de “Arriba mi Gente” contra Gustavo Salcedo. Según el testimonio de Christian Rodríguez, no solo fue agredido físicamente, sino que también habría sido víctima de acoso y amenazas previas por parte del aún esposo de Maju Mantilla.

Lo que nadie esperaba era la respuesta de Salcedo tras el violento incidente. En un primer momento, se negó a dar declaraciones, pero luego envió un contundente mensaje al reportero del programa: “No voy a hacer más show. Ya no es sano... ya está por mi lado. Siempre dije la verdad, pero como te dije no voy a declarar más”.