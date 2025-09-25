Juan ‘Chiquito’ Flores habló sobre su relación con Tula Rodríguez , revelando la razón por la que no se casaron tras cinco años juntos.

Chiquito Flores habla de su romance con Tula Rodríguez | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Juan ‘Chiquito’ Flores rompió el silencio sobre su mediática relación con Tula Rodríguez y sorprendió al revelar la verdadera razón por la que no se casaron. El exfutbolista confesó que un error personal puso fin a la historia de amor que vivió con la conductora de televisión durante cinco años.

'Chiquito' Flores confiesa por qué no se casó con Tula Rodríguez

El romance entre Tula Rodríguez y Juan 'Chiquito' Flores fue uno de los más mediáticos de inicios de los 2000. La conductora y el exarquero de Universitario de Deportes vivieron una relación marcada por la pasión y las polémicas, que finalmente llegó a su fin tras cinco años juntos.

Durante su participación en el pódcast Ouke, el exfutbolista sorprendió a sus compañeros al revelar que estuvieron muy cerca de casarse. "Estuvimos 5 años, quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento", recordó Juan 'Chiquito' Flores con evidente nostalgia.

Aunque al inicio evitó hablar del tema, finalmente confesó que el matrimonio no se concretó por un error que él mismo cometió.

"Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato", admitió antes de sentenciar: "Cometí un error y me ampayaron".

Juan ‘Chiquito’ Flores sorprende y llama a Tula Rodríguez “el amor de su alma”

Juan ‘Chiquito’ Flores volvió a encender la nostalgia en la televisión nacional al referirse a Tula Rodríguez, con quien vivió un mediático romance en los años 2000. Durante su visita al programa ‘América Hoy’ en abril de 2025, el exarquero no esquivó las preguntas sobre su pasado amoroso y terminó dejando a todos en shock con su respuesta.

En medio de la conversación, los conductores le pidieron que confiese quién era el “amor de su alma”, y aunque se mostró un poco nervioso, terminó revelando lo que muchos no esperaban.

“Puede ser el amor de mi alma. De mi alma es Tula”, declaró Juan Flores, provocando gritos y sorpresa en el set.

A pesar de esta revelación que generó revuelo, el exfutbolista aclaró que ya pasó página y que actualmente mantiene una relación estable.