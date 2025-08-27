Wapa.pe
Edison Flores dio una fuerte confesión sobre su situación con Ana Siucho. 

    Edison Flores atraviesa uno de los momentos más complicados desde su regreso a Universitario de Deportes. El delantero no ha logrado mostrar el nivel que tuvo en temporadas anteriores, lo que le ha generado fuertes críticas. En medio de esta situación, sorprendió al abrir su corazón y confesar que su separación de Ana Siucho ha tenido un impacto directo en su rendimiento futbolístico.

    El atacante reconoció que sus problemas personales afectaron su desempeño en la cancha, pues no pudo desligar lo familiar de lo profesional. Sin embargo, aseguró que está enfocado en recuperarse y confía en volver pronto a su mejor versión.

    “Mi meta ahora es recuperar la confianza. Sentí que la había perdido, pero nunca dejé de trabajar. A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo. Hoy me siento más tranquilo y en paz, y eso me da fuerzas”, expresó.

    Asimismo, Flores compartió detalles de su proceso emocional, admitiendo que el mayor reto ha sido aprender a manejar esa intersección entre lo familiar y lo deportivo.

    “Es un camino largo y nada fácil para nadie. Lo que me ha tocado vivir no es reciente, sino un proceso que vengo enfrentando desde hace tiempo. Ahora estoy en una etapa más avanzada de mi recuperación y con ganas de seguir adelante”, finalizó.

