¡LE DIO CON TODO! Magaly Medina volvió a encender la polémica durante la reciente emisión de su programa al mencionar a Ana Siucho, expareja del futbolista Edison Flores. La conductora no dudó en lanzar un filoso comentario que dejó a más de uno sorprendido, cuestionando el rumbo de la vida de la joven. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la popular “Urraca” generó revuelo en redes sociales tras poner nuevamente a Siucho en el ojo público.

Para la conductora, no es justo que ahora critiquen a las esposas de los futbolistas por no trabajar, cuando en muchos casos son los mismos jugadores quienes prefieren que ellas no lo hagan.

“Nadie te obliga casarte con una mujer que no quiere trabajar, estudiar o hacer algo más por la vida que cuidar a sus hijos, su hogar, su casa y ellos lo aceptaron así. Además, la mayoría de futbolistas son machistas”, remarcó la periodista.

En ese momento, decidió dejar de lado el tema de Pamela López y Christian Cueva, para mencionar a Ana Siucho, quien actualmente está separada de Edison Flores y radica en los Estados Unidos.

“Ahí está a la Siucho. ¿No estudiaba medicina?, ¿No tenía todo un futuro como doctora estética?, ¿Dónde está ahora? En Miami cuidando de sus hijas, viviendo también del marido, porque el marido tiene que hacerlo, porque así fueron sus acuerdos y así lo permitieron", indicó.

Ana Siucho y Edison Flores se separaron:

Hace un tiempo, Edison Flores confirmó oficialmente su separación de Ana Siucho a través de sus redes sociales. En un breve comunicado, “Orejitas” señaló que ya llevaba meses distanciado de la madre de sus hijas.

Al parecer, los inconvenientes habrían empezado cuando la doctora y sus hermanos fueron vinculados a presuntos ilícitos relacionados con Andrés Hurtado 'Chibolín'. Desde ese episodio, ella decidió mudarse a Estados Unidos, mientras el futbolista permaneció en el Perú.