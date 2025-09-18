Fernando Díaz muestra su apoyo a Maju Mantilla tras su salida de ‘Arriba mi Gente’. El periodista compartió un emotivo mensaje en redes dedicándole su respaldo.

Fernando Díaz decidió pronunciarse luego de que Maju Mantilla confirmara su salida de ‘Arriba mi Gente’. El periodista utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de apoyo, mostrando su respaldo en este difícil momento. La despedida del carismático dúo televisivo generó gran reacción entre los seguidores del programa.

Fernando Díaz respalda a Maju Mantilla

El periodista Fernando Díaz mandó un conmovedor mensaje de apoyo dedicado a Maju Mantilla tras el anuncio de su renuncia a 'Arriba mi Gente'. Este 18 de septiembre, el conductor usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje ofreciendo su apoyo incondicional a su excompañera, luego de que esta fuese acusada de supuestas infidelidades a su expareja, Gustavo Salcedo.

“En las buenas y en las malas contigo Maju Mantilla. Te vamos a extrañar, Majito”, escribió el presentador con una colección con las mejores fotografías junto a la exMiss Mundo.

Como se recuerda, Maju Mantilla se vio envuelta en la polémica al ser acusada de supuestas infidelidades hacia su entonces pareja, Gustavo Salcedo. La presentadora salió al frente en el magazine para desmentir las acusaciones en su contra y mostrarse afectada por estos señalamientos.