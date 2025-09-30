Wapa.pe
Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

Erick Elera vivió un emotivo homenaje en el festival Fusión en San Miguel, donde su hijo Lucas lo sorprendió con un mensaje que lo hizo llorar en el escenario.

    Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"
    Erick Elera no aguanta más y llora junto a Allison Pastor y su hijo tras revelarse promesa a su madre | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

    Erick Elera protagonizó una escena cargada de emoción durante el festival Fusión en San Miguel. El actor y cantante, que llegó para interpretar sus canciones, terminó sorprendido con un homenaje que lo hizo romper en llanto. La aparición inesperada de su hijo en pantalla y la evocación de una promesa familiar marcaron el momento más especial de la noche.

    wapa.pe

    Ericke Elera es sorprendido por su hijo en pleno evento

    Erick Elera vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante el festival gastronómico Fusión, en San Miguel. El actor y cantante subió al escenario para deleitar al público con sus temas, pero lo que parecía ser una presentación común se transformó en un homenaje que lo dejó sin palabras y, finalmente, en lágrimas.

    La sorpresa llegó cuando, en la pantalla gigante del evento, apareció su hijo Lucas con un mensaje lleno de orgullo y recuerdos. El pequeño resaltó la perseverancia de su padre en medio de las dificultades y reveló la promesa que le hizo a su abuela antes de fallecer.

    “Papá, tu camino no fue nada sencillo, pero sabías que tu lugar favorito era estar sobre el escenario. Lo veías lejano porque de chibolo te botaban de varios lugares, pero siempre regresabas con más ganas”, expresó Lucas mientras el público guardaba silencio absoluto.

    El homenaje alcanzó su punto más conmovedor con la siguiente confesión:

    “Gracias a diosito, mi abuelita pudo ver tu primera novela en televisión. Ella estaba malita y, antes de partir, le hiciste una promesa: que cumplirías tus sueños y seguirías adelante por ella. Él es mi papá, pero sigue siendo el hijo que no olvidó su promesa y está más cerca de cumplir sus sueños. Te amo papá”, agregó el menor, provocando el llanto incontenible del recordado Joel González de ‘Al fondo hay sitio’.

    La emoción se desbordó cuando Allison Pastor y Lucas subieron al escenario para abrazar a Elera, mientras el conductor Choca Mandros intentaba contener la escena. El público respondió con aplausos y ovaciones, en una jornada que quedará grabada como una de las más significativas en la vida personal y artística del actor.

    wapa.pe

    Erick Elera impactado por emotivo homenaje de su hijo en el festival

    El festival Fusión no solo dejó buena música y sabor gastronómico, también regaló uno de los momentos más conmovedores de la noche. Tras la presentación sorpresa de su hijo Lucas, quien recordó en público la promesa que el actor le hizo a su madre fallecida, Erick Elera no pudo contener las lágrimas y más tarde compartió su sentir frente a cámaras.

    “Te juro que ni siquiera lo imagine. No pensé. Ahora entiendo la insistencia de venir en familia. Lucas me decía ‘papá voy a ir a tu concierto’. Pero te juró que no paso por mi mente. No pensé que él podría decir tantas palabras para la cámara, por eso estoy emocionado por todas las cosas que dijo”, expresó el actor conmovido.

    Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"
    ;