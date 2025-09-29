La madre de Cristian Martínez, 'Cri Cri', afirma que el apoyo legal de su hermano, el exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe , complicó su caso y generó altos costos.

La madre de Cristian Martínez Guadalupe, mejor conocido como ‘Cri Cri’ reveló que el apoyo legal que le ofreció su hermano, el exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe, terminó costándoles miles de dólares y complicando aún más el proceso judicial. La tía de Jefferson Farfán se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ donde mostró apoyo a su hijo y habló del calvario que pasó en prisión.

Madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de empeorar el caso de su hijo con un abogado que le costó miles de dólares

En una entrevista con Beto Ortiz, Cecilia Guadalupe, tía de Jefferson Farfán, rompió en llanto al relatar el drama que vive su familia. Según contó, su hermano Luis “Cuto” Guadalupe inicialmente se mostró solidario y le ofreció ayuda legal para su hijo, pero lo que parecía un gesto de apoyo terminó convirtiéndose en una pesadilla.

“Apenas llego ahí me dijo ‘sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado’. Estaba parado ahí”, recordó Cecilia. En ese momento sintió alivio, creyendo que la situación de su hijo mejoraría. Sin embargo, asegura que lo que vino después fue un golpe económico y emocional para toda la familia.

“El abogado se me paró adelante y me dijo: ‘Yo cobro tanto, pero por ser familia de él’. Lucho me dijo ‘él es buen abogado’. En cinco días me sacó dos mil dólares más tres mil soles, mi plata, en mi desesperación mía, de mi hija y mi nuera. Teníamos cinco días para mover rápido y que no lo manden a prisión”, relató con voz entrecortada.

El testimonio de Cecilia fue respaldado por su hijo, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, quien aseguró que nunca tuvo contacto con el abogado que se le impuso. “Decía que hablaba conmigo, pero yo no me comunicaba con mi primer abogado para nada”, afirmó en el programa, revelando que las supuestas gestiones del letrado eran falsas.

‘Cri Cri’ también compartió cómo, creyendo en su inocencia, acudió de manera voluntaria a la comisaría el día de su detención.

“Yo inocentemente, porque jamás he tenido un problema, pensé que en 48 horas podía salir. Quería aclarar las cosas”, relató. Sin embargo, su buena fe solo facilitó que quedara detenido y, poco después, enviado a prisión preventiva.

Cecilia Guadalupe revela la dolorosa indiferencia de Cuto y el calvario que vivió su familia

El testimonio de Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez “Cri Cri”, expone uno de los episodios más desgarradores de su historia. Entre lágrimas, recordó el día en que buscó a su hermano, Luis “Cuto” Guadalupe, para mostrarle las pruebas que, según ella, demostraban la inocencia de su hijo.

“Me fui, toqué el timbre, salió un joven y me dijo: ‘Estamos grabando’. Yo le dije: ‘Dígale, por favor, que soy Cecilia’. Él salió y le dije: ‘Lucho, quiero hablar contigo’. Y me respondió que no. Yo tenía las pruebas y mi hijo no tocó a esa persona. Pero me dijo que no. Me advirtió que estaba grabando”, relató con dolor. Aquella negativa fue definitiva para ella: “Me fui diez cuadras llorando de rabia”.

La angustia de esos días fue tan grande que incluso temió por la vida de su hijo. “Mi hijo me llamaba y me decía: ‘Mamá, yo me voy a matar’. Y yo le rogaba: ‘No hagas eso, hijo. Vete a mi casa, conversamos’. Pero me colgaba. Hasta que dije a mi amiga: ‘Acompáñame’. Entré a la casa y vi a la persona… en mi cara se burlaron. Nunca me voy a olvidar que ellas se burlaron de mí”, contó.

Desde el set de televisión, ‘Cri Cri’ explicó que cree que todo fue un intento por apartarlo del entorno de Jefferson Farfán. “En general, muchas personas envidian por caminar con Jefferson Farfán, por estar con él, por tener trabajos con él. Yo digo que sí, me querían apartar de ahí para poder hacer lo que yo hacía”, dijo. Luego, confesó que su desconocimiento de temas legales lo dejó indefenso: “No entendía nada. Obviamente, tengo calle, pero no entendía nada. Yo pensaba que me estaban ayudando, pero no sé qué hacían”.