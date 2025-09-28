Wapa.pe
Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: "Hasta el fin del mundo"

Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"

El futbolista Christian Cueva sorprendió al publicar en Instagram una ecografía en sus redes, en medio de los rumores sobre un supuesto embarazo de Pamela Franco.

    Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"
    Christian Cueva sorprende con publicación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"

    Christian Cueva causó gran sorpresa tras compartir una imagen que dejó a muchos con la boca abierta. El futbolista publicó en sus historias una ecografía que desató especulaciones entre sus seguidores. La instantánea se compartió en medio de los rumores sobre un supuesto embarazo de Pamela Franco. El gesto del popular ‘Aladino’ no pasó desapercibido en redes sociales.

    Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores sobre supuesto embarazo de Pamela Franco

    Christian Cueva volvió a llamar la atención de sus fanáticos al reaparecer en sus redes sociales con una publicación inesperada. El futbolista compartió en sus historias de Instagram la imagen de una ecografía que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

    La foto, que muchos asociaron de inmediato con los rumores de un posible embarazo de Pamela Franco, en realidad corresponde a un examen médico. En la imagen se aprecia un estudio realizado en su rodilla, parte de su proceso de recuperación física.

    El popular ‘Aladino’ acompañó la publicación con un mensaje lleno de fe: "Dios te guarde y bendiga", escribió para motivarse en este momento de su carrera.

    A pesar de que la imagen generó especulación en redes sociales, Pamela Franco ya había aclarado recientemente que no está embarazada y que el aumento de peso que mostraba en televisión se debía a un problema de salud que le impidió entrenar.

    Pamela Franco aclara si planea un embarazo con Christian Cueva

    Durante su reciente aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’, Pamela Franco decidió romper el silencio frente a las especulaciones que circulan en redes sobre un posible embarazo.

    La intérprete de cumbia explicó que, por ahora, su prioridad es seguir desarrollando su carrera y ampliar su presencia en otros países. Incluso reveló que su música ya está siendo escuchada en Ecuador, donde analiza nuevas oportunidades.

    La pregunta más esperada llegó de la conductora del programa, quien quiso saber si su hija le ha pedido un hermanito. La respuesta de Pamela fue clara y con humor:

    “No. Creo que estamos en un momento en que nos toca trabajar. Quieren que quede embarazada. Mira, todos que quieren que quede embarazada, voy a quedar y todos van a comenzar con por qué...”, dijo, descartando por ahora la llegada de un nuevo bebé.

