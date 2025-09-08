Allison Pastor y Erick Elera: se REVELA lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor | Créditos: Composición Wapa | Fuente: EVDLV / Instagram

Randol Pastor volvió a ser tema de conversación luego de que Milena Zárate lo expusiera duramente en El valor de la verdad, mencionando incluso a Allison Pastor y a Erick Elera. La colombiana aseguró que su cuñado habría visto en su hermana Greissy Ortega la oportunidad de alcanzar la fama que nunca logró pese a su cercanía con la pareja de esposos. Según Zárate, desde que Greissy quedó embarazada, Randol se alejó de ellos al no conseguir lo que buscaba.

¿Qué hicieron Erick Elera y Allison Pastor antes del escándalo?

En el programa, Milena no dudó en calificarlo de manera contundente: “¿Qué opinas de Randol? Es un vago, aprovechado, lo que está aprovechando es lo que nunca ha podido tener ni con la hermana, ni con el cuñado, ni con nada, porque talento tiene cero”. Estas declaraciones generaron debate sobre si ese fue el verdadero motivo por el que Allison y Erick se distanciaron de él en redes sociales, pues desde el embarazo de Greissy ya no aparecen juntos.

Horas antes de que se emitieran las fuertes declaraciones, el domingo 7 de septiembre, la pareja se mostró activa en sus redes, aunque cada uno por su lado y sin la compañía de Randol o Greissy. Erick Elera compartió una fotografía con Andrés Wiese recordando su participación en la obra Un robo hasta las patas y hasta evocó su época en Al fondo hay sitio con el popular Rap del Gringo Atrasador.

Por su parte, Allison Pastor mostró su rutina de ejercicios y publicó un romántico clip dedicado a Erick, elaborado por el club de fans del actor, donde resaltaba su vida en común y el cariño que se tienen. Ambos parecían estar en un buen momento personal y profesional, lejos de cualquier polémica.

Allison Pastor ya había marcado distancia de Greissy Ortega

En abril, durante una entrevista en Todo se filtra, Allison Pastor fue consultada directamente por su relación con Greissy Ortega. Su respuesta dejó entrever que el vínculo entre ambas es prácticamente nulo: “No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien”, comentó.

Además, detalló que hace meses no tienen contacto: “Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas”.