Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate tras revelaciones en EVDLV y la califica de “mitómana” y “la sin pecados” en redes sociales

Greissy Ortega estalló contra Milena Zárate tras sus confesiones en El valor de la verdad. “Mitómana y payasa”, le respondió en redes sociales y la rivalidad vuelve a estallar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate tras revelaciones en EVDLV y la califica de “mitómana” y “la sin pecados” en redes sociales
    Greissy Ortega no pudo y compartió mensajes llenos de ironía. | Composición Wapa.
    Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate tras revelaciones en EVDLV y la califica de “mitómana” y “la sin pecados” en redes sociales

    La disputa entre las hermanas colombianas Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a encenderse tras la reciente participación de Milena en El valor de la verdad. Sus confesiones generaron un alud de reacciones y, como era de esperarse, la bailarina no tardó en responder con duras palabras en redes sociales.

    Greissy Ortega explota contra Milena: “Mitómana y payasa”

    La intérprete de cumbia sorprendió con sus revelaciones en el sillón rojo, pero el verdadero golpe mediático llegó después. Horas más tarde, Greissy Ortega reaccionó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó mensajes que rápidamente se interpretaron como dirigidos a su hermana.

    “Mitómana y payasa. Hoy la condecoro. Qué buena mentirosa nos resultó la sin pecados”, escribió la menor de las Ortega, desatando comentarios encontrados entre seguidores que se dividieron en apoyo y críticas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    La polémica dejó claro que el vínculo entre ambas continúa marcado por resentimientos, y que cada paso mediático de Milena parece avivar la confrontación.

    wapa.pe

    La confesión más polémica de Milena Zárate en el sillón rojo

    En medio de la entrevista con Beto Ortiz, Milena sorprendió al admitir un hecho de su pasado que pocos conocían.

    “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”, fue la pregunta que la dejó en silencio por unos segundos. Finalmente, respondió que sí, y el polígrafo determinó que decía la verdad.

    La cantante relató cómo, en sus inicios artísticos en Cartagena, terminó involucrada en una situación ilegal sin saberlo, cuando un supuesto benefactor del grupo musical con el que trabajaba la llevó a una excursión en yate que escondía sustancias ilícitas en un doble fondo.

    Aunque Milena aseguró que ese episodio quedó atrás, su confesión no solo sorprendió al público, sino que también pareció reactivar viejas heridas con Greissy.

    Rivalidad de años: un pleito sin tregua

    El enfrentamiento entre las hermanas no es nuevo. Desde hace más de una década, los nombres de Greissy y Milena han estado ligados a escándalos de farándula, principalmente por temas sentimentales y traiciones familiares que aún hoy siguen marcando su relación.

    Greissy acusa a su hermana de manipular la opinión pública y “victimizarse” cada vez que tiene una aparición en televisión, mientras que Milena asegura que Greissy fue quien la traicionó en el pasado.

    Este cruce constante de reproches ha convertido sus diferencias en una especie de telenovela real, seguida de cerca por programas de espectáculos y usuarios de redes sociales.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

    ¿Qué se espera en la segunda parte de la entrevista?

    La primera entrega de El valor de la verdad dejó al público impactado, pero los avances de la siguiente edición ya generan expectativa. Según se anticipa, Beto Ortiz abordará temas aún más personales y controversiales, que podrían revelar nuevas facetas de la vida privada de Milena y, posiblemente, provocar nuevas reacciones de Greissy.

    Todo indica que la historia entre las hermanas Ortega-Zárate está lejos de llegar a un final, y que cada confesión televisiva continuará alimentando uno de los conflictos familiares más mediáticos de la farándula peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate tras revelaciones en EVDLV y la califica de “mitómana” y “la sin pecados” en redes sociales
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Rosario Sasieta ANUNCIA que YA NO ES abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"

    Lo más vistos en Farándula

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Melissa Paredes rompe el silencio sobre la salud de su hija con Rodrigo Cuba

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

    Primo de Farfán llora y lamenta que no crea en su inocencia: "Sabes bien que no cometí ningún delito"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;