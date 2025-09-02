Greissy Ortega estalló contra Milena Zárate tras sus confesiones en El valor de la verdad . “Mitómana y payasa”, le respondió en redes sociales y la rivalidad vuelve a estallar.

La disputa entre las hermanas colombianas Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a encenderse tras la reciente participación de Milena en El valor de la verdad. Sus confesiones generaron un alud de reacciones y, como era de esperarse, la bailarina no tardó en responder con duras palabras en redes sociales.

Greissy Ortega explota contra Milena: “Mitómana y payasa”

La intérprete de cumbia sorprendió con sus revelaciones en el sillón rojo, pero el verdadero golpe mediático llegó después. Horas más tarde, Greissy Ortega reaccionó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó mensajes que rápidamente se interpretaron como dirigidos a su hermana.

“Mitómana y payasa. Hoy la condecoro. Qué buena mentirosa nos resultó la sin pecados”, escribió la menor de las Ortega, desatando comentarios encontrados entre seguidores que se dividieron en apoyo y críticas.

La polémica dejó claro que el vínculo entre ambas continúa marcado por resentimientos, y que cada paso mediático de Milena parece avivar la confrontación.

La confesión más polémica de Milena Zárate en el sillón rojo

En medio de la entrevista con Beto Ortiz, Milena sorprendió al admitir un hecho de su pasado que pocos conocían.

“¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”, fue la pregunta que la dejó en silencio por unos segundos. Finalmente, respondió que sí, y el polígrafo determinó que decía la verdad.

La cantante relató cómo, en sus inicios artísticos en Cartagena, terminó involucrada en una situación ilegal sin saberlo, cuando un supuesto benefactor del grupo musical con el que trabajaba la llevó a una excursión en yate que escondía sustancias ilícitas en un doble fondo.

Aunque Milena aseguró que ese episodio quedó atrás, su confesión no solo sorprendió al público, sino que también pareció reactivar viejas heridas con Greissy.

Rivalidad de años: un pleito sin tregua

El enfrentamiento entre las hermanas no es nuevo. Desde hace más de una década, los nombres de Greissy y Milena han estado ligados a escándalos de farándula, principalmente por temas sentimentales y traiciones familiares que aún hoy siguen marcando su relación.

Greissy acusa a su hermana de manipular la opinión pública y “victimizarse” cada vez que tiene una aparición en televisión, mientras que Milena asegura que Greissy fue quien la traicionó en el pasado.

Este cruce constante de reproches ha convertido sus diferencias en una especie de telenovela real, seguida de cerca por programas de espectáculos y usuarios de redes sociales.

¿Qué se espera en la segunda parte de la entrevista?

La primera entrega de El valor de la verdad dejó al público impactado, pero los avances de la siguiente edición ya generan expectativa. Según se anticipa, Beto Ortiz abordará temas aún más personales y controversiales, que podrían revelar nuevas facetas de la vida privada de Milena y, posiblemente, provocar nuevas reacciones de Greissy.