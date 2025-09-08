Wapa.pe
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

Milena Zárate arremetió contra Randol Pastor en El valor de la verdad, llamándolo “vago y aprovechado”, y acusó a Greissy Ortega de manipular a sus hijos en medio de su largo conflicto familiar.

    Milena Zárate 'DESENMASCARA' a Randol Pastor. | Composición Wapa.
    La participación de Milena Zárate en El valor de la verdad volvió a encender los focos mediáticos. La cantante no dudó en señalar directamente a Randol Pastor, pareja de su hermana Greissy Ortega, a quien acusó de ser una mala influencia y de actuar solo por interés. Además, mencionó a Allison Pastor y Erick Elera, relacionándolos indirectamente en su relato.

    Milena sobre Randol: “Es un vago, un aprovechado”

    Durante la entrevista con Beto Ortiz, Milena fue tajante al responder sobre la figura de su cuñado. “¿Qué opinas de Randol? Es un vago, aprovechado, lo que está aprovechando es lo que nunca ha podido tener ni con la hermana, ni con el cuñado, ni con nada, porque talento tiene cero”, declaró sin filtros.

    LEE MÁS: Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre brilla en Londres tras graduarse de importante escuela

    Según la colombiana, Pastor habría motivado a Greissy a regresar de Estados Unidos y formar una familia sin medir las consecuencias para sus hijos. “No creo que sea una buena persona para que la haya endulzado, la haya animado para que dejara su vida en Estados Unidos… Venir acá, embarazarse de una persona que acaba de conocer, exponer a sus tres criaturas con alguien nuevo”, añadió.

    Zárate fue más allá al afirmar que tanto su hermana como Pastor actuaron con irresponsabilidad: “Los dos son tal para cual de irresponsables. Si tengo tres criaturas y he pasado por violencia, eso no le cabe a ninguno de los dos”, enfatizó.

    Milena denuncia manipulación de los hijos de Greissy

    Otro de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Milena aseguró que su hermana manipula a sus propios hijos para perjudicarla.

    NO TE PIERDAS: Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

    Recordó un episodio doloroso tras haberla perdonado y permitirle quedarse en su casa. Según relató, la relación cercana que tenía con una de sus sobrinas cambió de forma radical. “Ella hacía videollamada desde Estados Unidos, me los ponía a hablar y tengo esos videos, ‘tía te amo’, me mandan besitos… Cuando llegaron los niños, yo la abrazaba y la niña me hacía así ‘es que no me acuerdo de ti tía, no me acuerdo’”, contó con visible molestia.

    Estas declaraciones reavivan un enfrentamiento familiar que ya acumula más de una década de reproches públicos, entrevistas cruzadas y reconciliaciones fallidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

