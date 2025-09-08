Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hijaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Greissy Ortega vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su hermana Milena Zárate, sino por Ítalo Villaseca. El padre de sus hijos apareció en el programa Día D desde Estados Unidos, donde mostró un informe médico que desmiente que él haya provocado la pérdida del bebé que esperaba con la colombiana. Además, presentó pruebas en las que se escucha a Ortega pidiendo ayuda a una mujer para interrumpir su embarazo. Ante ello, la expareja de Villaseca decidió romper su silencio.
La defensa de Greissy Ortega
Según Greissy, su ex la acusa falsamente de haber fingido los golpes que dijo haber recibido y que habrían causado la pérdida de su bebé. "Eso es lo que él dice, si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él? Él se está defendiendo", declaró indignada.
También rechazó la versión de que buscó terminar con su embarazo en los últimos meses de gestación. “No, no porque siete meses y medio, uno no puede esperar. Si lo quieres bajar, lo haces al principio. Pero que lo pruebe, pero que sea real. Ojo, porque yo también puedo denunciar algo que es mentira. Yo sé mi verdad. Lo que realmente sucedió”, añadió, afirmando que Villaseca estaría mintiendo para dejarla mal parada.
Testimonio de una mujer en EE.UU.
En la misma edición, Luz Díaz, una mujer residente en Nueva York, confirmó que Greissy le pidió información para no continuar con su embarazo. “Me dijo: ‘Por favor, mire, yo tengo tanto tiempo, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres. Usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal, ayúdeme’. Me causó un poco de incomodidad porque me dijo que tenía siete meses y le dije: ‘Mira no me voy a meter, simplemente aquí en este sitio puedes ir’”, relató.
Díaz también explicó que fue ella quien entregó a Villaseca la información sobre la clínica, lo que permitió que él consiguiera pruebas en su contra. Finalmente, condenó la acusación que Greissy lanzó contra su expareja: “Una acusación de esa índole es algo grave, tú puedes decir que te goleaba, que era mal padre, mal marido, pero con puñetes es adrede. Eso no se hace”, sentenció.