Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

Tras las afirmaciones de Ítalo Villaseca, salen a la luz audios y chats, en donde Greissy Ortega busca una clínica para abortar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija
    Greissy Ortega se PRONUNCIA tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente:
    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

    Greissy Ortega vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su hermana Milena Zárate, sino por Ítalo Villaseca. El padre de sus hijos apareció en el programa Día D desde Estados Unidos, donde mostró un informe médico que desmiente que él haya provocado la pérdida del bebé que esperaba con la colombiana. Además, presentó pruebas en las que se escucha a Ortega pidiendo ayuda a una mujer para interrumpir su embarazo. Ante ello, la expareja de Villaseca decidió romper su silencio.

    La defensa de Greissy Ortega

    Según Greissy, su ex la acusa falsamente de haber fingido los golpes que dijo haber recibido y que habrían causado la pérdida de su bebé. "Eso es lo que él dice, si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él? Él se está defendiendo", declaró indignada.

    También rechazó la versión de que buscó terminar con su embarazo en los últimos meses de gestación. “No, no porque siete meses y medio, uno no puede esperar. Si lo quieres bajar, lo haces al principio. Pero que lo pruebe, pero que sea real. Ojo, porque yo también puedo denunciar algo que es mentira. Yo sé mi verdad. Lo que realmente sucedió”, añadió, afirmando que Villaseca estaría mintiendo para dejarla mal parada.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate tras revelaciones en EVDLV y la califica de “mitómana” y “la sin pecados” en redes sociales

    Testimonio de una mujer en EE.UU.

    En la misma edición, Luz Díaz, una mujer residente en Nueva York, confirmó que Greissy le pidió información para no continuar con su embarazo. “Me dijo: ‘Por favor, mire, yo tengo tanto tiempo, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres. Usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal, ayúdeme’. Me causó un poco de incomodidad porque me dijo que tenía siete meses y le dije: ‘Mira no me voy a meter, simplemente aquí en este sitio puedes ir’”, relató.

    Díaz también explicó que fue ella quien entregó a Villaseca la información sobre la clínica, lo que permitió que él consiguiera pruebas en su contra. Finalmente, condenó la acusación que Greissy lanzó contra su expareja: “Una acusación de esa índole es algo grave, tú puedes decir que te goleaba, que era mal padre, mal marido, pero con puñetes es adrede. Eso no se hace”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Greissy Ortega habría pedido ayuda para abortar y mujer muestra sus conversaciones filtradas: "No puedo tenerlo, tengo 3"

    Sol Carreño y Mónica Delta se quiebran al dedicarle últimas palabras a Jaime Chincha: “Lo vamos a extrañar”

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    Lo más vistos en Farándula

    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Christian Cueva le habría sido INFIEL a Pamela Franco cuando iniciaron su relación, reveló Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;