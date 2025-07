Sheyla Rojas , modelo e influencer peruana, deslumbra desde España con un look veraniego que combina elegancia y tendencia. Fiel a su estilo audaz, ha conquistado las redes con un outfit en el tono estrella de la temporada: el amarillo mantequilla .

A través de su cuenta de Instagram, Sheyla compartió un conjunto que incluye un exclusivo bolso de lujo , reafirmando su pasión por la moda y los accesorios de alta gama. A continuación, te contamos los detalles de su look y cuánto cuesta esta pieza de diseñador.

Sheyla Roja s volvió a deslumbrar con un look veraniego que derrocha elegancia y tendencia. Esta vez, apostó por un vestido de corte halter con cuello de tortuga, adornado con un detalle de flor 3D en la parte inferior que elevó el diseño a otro nivel. Combinó este outfit con accesorios minimalistas como una pulsera, aretes y un reloj de lujo, manteniendo el equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su bolso de la exclusiva marca Louis Vuitton, perteneciente a su nueva colección. El color mantequilla —uno de los más en tendencia este verano— fue el protagonista del look, reafirmando que Sheyla no se aleja de los lujos ni de las novedades fashionistas. A través de sus redes, continúa mostrando su estilo glamuroso y actual.