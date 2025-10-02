Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El periodista de ‘Día D’, Richard Apolo, conocido por su cobertura del caso del presunto abuso de ‘Cri Cri’ contra una joven de 19 años, compartió detalles que nunca se habían difundido. Según Apolo, durante la detención del primo de Jefferson Farfán, ‘La Foquita’ habría contactado a la esposa de ‘Cri Cri’ asegurando que su primo habría confesado el delito, información que la familia asegura no corresponde a la realidad.
“Cuando está detenido en una primera instancia, Farfán llama a la esposa de 'Cri Cri', le dice que sí ha pasado, lamentablemente, y que, en uno de los audios, de muy buena fuente sé, Farán dice: 'él lo había confesado', y eso, según 'Cri Cri', nunca había ocurrido. Pero el audio, lo que sé de buena gente, es que Farfán dice eso, él ha confesado, le dice a la esposa de 'Cri Cri'”, declaró Apolo.
La familia aclara la postura de Jefferson Farfán
La defensa de Jefferson Farfán aseguró que el exfutbolista continuó brindando apoyo económico a la familia de ‘Cri Cri’ durante su detención, dejando claro que no existe resentimiento hacia ellos.
“No existe ninguna animadversión. Estos son los vouchers de depósito que hasta la fecha se siguen realizando. Depósitos que vienen realizando la familia de la parte agraviada al acusado, a la familia porque, en efecto, no existe ningún odio ni rencor”, comentó la abogada de Farfán.
Chats y pruebas inéditas de ‘Cri Cri’ y Farfán
En un esfuerzo por esclarecer la situación, Jefferson Farfán envió a su abogado Javier Muñoz al programa Amor y Fuego, donde se mostraron conversaciones privadas que explican las circunstancias que, según ‘Cri Cri’, podrían considerarse como abuso.
“¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber toque de hombre a mujer y eyaculación”, escribió ‘Cri Cri’ en uno de los chats, a lo que Farfán nunca respondió, según se detalló en el set.
El periodista Apolo también confirmó que la familia de ‘Cri Cri’ presentó pruebas adicionales durante su investigación, demostrando que algunas de las acciones de Farfán podrían haber generado confusión, pero que nunca hubo intención de ocultar la verdad.