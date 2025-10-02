Magaly Medina no dudó en burlarse de Pamela Franco al ver que ya no estaría llenando conciertos como antes.

Pamela Franco llegó a Oxapampa el sábado 27 de setiembre para ofrecer un show, pero terminó llevándose una inesperada sorpresa: el recinto se encontraba casi vacío. Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme evidenciaron el escaso público y un ambiente apagado.

En el material presentado por el programa, se observa a la cantante intentando animar a los presentes con “El Cervecero”, aunque la respuesta fue mínima. “Al parecer en Oxapampa no escuchan las canciones de Pamelita porque ni con el Cervecero se animaba la gente”, comentó la reportera al mostrar la escena.

La situación se tornó aún más incómoda cuando en la grabación se escuchó claramente: “Nadie canta”. A esto se sumó la ironía de la periodista: “Mejor chapa tu bus y regrésate a Lima, porque al parecer en la selva la gente no te pasa ni con agua tibia”. Pese a los intentos de Franco por conectar con los asistentes, el clima del evento no logró levantar.

Lo más comentado, sin embargo, fue la reacción de Magaly Medina. La conductora, además de señalar la baja asistencia, hizo un paralelo con Yahaira Plasencia tras su ruptura con Jefferson Farfán: “La gente es novelera, sucedió lo mismo con Yahaira, mientras estaba con Farfán, su fama subió como la espuma, la contrataban en todos lados, todo el mundo quería verla de cerca”, afirmó durante su espacio.

Asimismo, Medina opinó sobre el impulso que tuvo Franco en medio de la controversia por su vida privada: “Pamela sube como la espuma con esta confesión que ella hace del romance clandestino que tuvo con Christian Cueva y que deja a Pamela López para irse con ella”.