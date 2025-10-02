Pamela Franco reaparece en concierto vacío y Magaly le envía tremendo mensaje: "Se fue el público"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco llegó a Oxapampa el sábado 27 de setiembre para ofrecer un show, pero terminó llevándose una inesperada sorpresa: el recinto se encontraba casi vacío. Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme evidenciaron el escaso público y un ambiente apagado.
En el material presentado por el programa, se observa a la cantante intentando animar a los presentes con “El Cervecero”, aunque la respuesta fue mínima. “Al parecer en Oxapampa no escuchan las canciones de Pamelita porque ni con el Cervecero se animaba la gente”, comentó la reportera al mostrar la escena.
La situación se tornó aún más incómoda cuando en la grabación se escuchó claramente: “Nadie canta”. A esto se sumó la ironía de la periodista: “Mejor chapa tu bus y regrésate a Lima, porque al parecer en la selva la gente no te pasa ni con agua tibia”. Pese a los intentos de Franco por conectar con los asistentes, el clima del evento no logró levantar.
Lo más comentado, sin embargo, fue la reacción de Magaly Medina. La conductora, además de señalar la baja asistencia, hizo un paralelo con Yahaira Plasencia tras su ruptura con Jefferson Farfán: “La gente es novelera, sucedió lo mismo con Yahaira, mientras estaba con Farfán, su fama subió como la espuma, la contrataban en todos lados, todo el mundo quería verla de cerca”, afirmó durante su espacio.
Asimismo, Medina opinó sobre el impulso que tuvo Franco en medio de la controversia por su vida privada: “Pamela sube como la espuma con esta confesión que ella hace del romance clandestino que tuvo con Christian Cueva y que deja a Pamela López para irse con ella”.
Para la periodista, el interés hacia la cantante estuvo marcado por el escándalo, pero al desaparecer el “morbo”, también se fue el público: “Ya se pasó el encandilamiento, terminó, también creo que entre ellos, ahí ya esa relación va camino a la separación y el público ya perdió el entusiasmo, el encanto por ir a verla, el morbo se les acabó, se fue”.