Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

Abogado de ‘Cri Cri’ responde a rumores de romance con la víctima tras polémica versión de la defensa de Jefferson Farfán

El representante legal de ‘Cri Cri’ dio declaraciones tras la versión de defensa de Jefferson Farfán.

    Abogado de 'Cri Cri' responde a rumores de romance con la víctima tras polémica versión de la defensa de Jefferson Farfán
    La controversia en torno al proceso judicial de Cristian Guadalupe continúa generando titulares, ya que la defensa de la denunciante, respaldada por el futbolista Jefferson Farfán, mantiene firme su acusación en contra del joven, señalándolo como responsable de abuso sexual. En medio de este caso, en redes sociales comenzó a circular la hipótesis de un posible vínculo sentimental entre 'Cri Cri' y la víctima, lo que llevó a los abogados a pronunciarse.

    Defensa de ‘Cri Cri’ responde a rumores de romance con la denunciante

    Durante una entrevista en Magaly TV La Firme, el abogado de Cristian Guadalupe fue consultado sobre si existió o no una relación entre su defendido y la denunciante. La interrogante surgió luego de que en el programa América Hoy le plantearan lo mismo a la representante legal de la presunta víctima.

    “De ninguna manera. Con toda la información que hemos manejado, esa teoría es absurda. Ni siquiera la contemplamos”, aseguró el abogado, descartando por completo la versión y sugiriendo que los comentarios habrían surgido por la envidia que genera la cercanía de su cliente con Jefferson Farfán.

    Por otro lado, la abogada de la denunciante también negó categóricamente los rumores que circulaban en redes sociales y, en declaraciones a América TV, enfatizó: “Totalmente descartado, totalmente”.

    Madre de ‘Cri Cri’ arremete contra Jefferson Farfán

    Finalmente, la madre de Cristian Guadalupe expresó su rechazo hacia el futbolista y aseguró que no podría perdonarlo por lo ocurrido. “Son veinte años de dolor, veinte años destruidos. No podía, no podría. El daño ya está hecho y sé que él no cambiará. Pero yo sí me he vuelto más fuerte. Quiero que la justicia se encargue”, manifestó con firmeza.

