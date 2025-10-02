El caso de Cristian Martínez Guadalupe, recibe nueva atención tras su análisis en ' Magaly TV: La Firme ', donde se revelan vínculos familiares en el proceso legal.

Doña Charo habría respaldado a su sobrino en proceso legal | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

El proceso legal de Cristian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, continúa sumando polémicas tras la reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’. Durante el programa, se analizaron los vínculos familiares que rodean el caso y la supuesta intervención de doña Charo, madre de Jefferson Farfán. Las revelaciones plantean dudas sobre la posición del entorno cercano del exfutbolista frente a este delicado tema.

Doña Charo habría apoyado a su sobrino Cri Cri en proceso legal

La reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’ abrió un intenso debate en torno al proceso judicial de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, acusado de abuso sexual. El programa del 1 de octubre contó con la presencia del periodista de ‘Día D’, Richard Apolo, la conductora Mávila Huertas y la psicóloga Lisbeth Cueva, quienes analizaron las implicancias legales y familiares del caso.

Durante la conversación, Apolo sorprendió con una revelación sobre la madre de Jefferson Farfán. “Hay otros detalles que no voy a revelar, pero la señora Charo no solo le ha manifestado su apoyo verbal, sino durante el proceso ha participado activamente a favor de Cri Cri”, señaló el comunicador.

Asimismo, el periodista compartió lo que asegura haber conocido por fuentes confiables sobre el rol del exfutbolista en medio de la investigación.

“Lo que sé de buena fuente es que cuando pasa esto y estaba detenido en una primera instancia cuando suceden los hechos, Farfán llama a la esposa de Cri Cri y le dice que sí ha pasado y que, en uno de los audios, de muy buena fuente sé, Farfán dice: ‘Él lo ha confesado’, que Cri Cri había confesado y eso, según Cri Cri, nunca había ocurrido, pero el audio, lo que sé de buena fuente, es que Farfán dice eso”, detalló.

Familia de la víctima continúa brindando apoyo a los hijos de ‘Cri Cri’

Durante el debate sobre el caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, la abogada Cristina Salazar, defensora de la joven agraviada, destacó que la relación entre ambas familias nunca se rompió.

Según precisó, los parientes de la denunciante han mantenido gestos de solidaridad hacia los hijos del primo de Jefferson Farfán, pese a la complejidad del proceso judicial.

La letrada presentó comprobantes de depósitos realizados incluso en agosto de 2025, con el fin de demostrar que se ha brindado ayuda humanitaria de manera constante.