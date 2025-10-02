Inesperado: Madre de Jefferson Farfán habría estado del lado de ‘Cri Cri’ durante proceso legal en su contra, según Richard PoloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El proceso legal de Cristian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, continúa sumando polémicas tras la reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’. Durante el programa, se analizaron los vínculos familiares que rodean el caso y la supuesta intervención de doña Charo, madre de Jefferson Farfán. Las revelaciones plantean dudas sobre la posición del entorno cercano del exfutbolista frente a este delicado tema.
VER MÁS: Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"
Doña Charo habría apoyado a su sobrino Cri Cri en proceso legal
La reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’ abrió un intenso debate en torno al proceso judicial de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, acusado de abuso sexual. El programa del 1 de octubre contó con la presencia del periodista de ‘Día D’, Richard Apolo, la conductora Mávila Huertas y la psicóloga Lisbeth Cueva, quienes analizaron las implicancias legales y familiares del caso.
Durante la conversación, Apolo sorprendió con una revelación sobre la madre de Jefferson Farfán. “Hay otros detalles que no voy a revelar, pero la señora Charo no solo le ha manifestado su apoyo verbal, sino durante el proceso ha participado activamente a favor de Cri Cri”, señaló el comunicador.
Asimismo, el periodista compartió lo que asegura haber conocido por fuentes confiables sobre el rol del exfutbolista en medio de la investigación.
“Lo que sé de buena fuente es que cuando pasa esto y estaba detenido en una primera instancia cuando suceden los hechos, Farfán llama a la esposa de Cri Cri y le dice que sí ha pasado y que, en uno de los audios, de muy buena fuente sé, Farfán dice: ‘Él lo ha confesado’, que Cri Cri había confesado y eso, según Cri Cri, nunca había ocurrido, pero el audio, lo que sé de buena fuente, es que Farfán dice eso”, detalló.
TE INTERESA: ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?
Familia de la víctima continúa brindando apoyo a los hijos de ‘Cri Cri’
Durante el debate sobre el caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, la abogada Cristina Salazar, defensora de la joven agraviada, destacó que la relación entre ambas familias nunca se rompió.
Según precisó, los parientes de la denunciante han mantenido gestos de solidaridad hacia los hijos del primo de Jefferson Farfán, pese a la complejidad del proceso judicial.
La letrada presentó comprobantes de depósitos realizados incluso en agosto de 2025, con el fin de demostrar que se ha brindado ayuda humanitaria de manera constante.
“Estos son los vouchers de depósitos que hasta la fecha se siguen realizando, incluso de agosto de 2025. Esto demuestra que no hay odio ni rencor. La familia de la víctima ha seguido ayudando a la familia del acusado... es por los niños, para alimentos, porque quieren ayudarlos. Los actos que haya podido realizar el acusado no implican a la familia, que no tiene culpa alguna. Los menores no están desamparados”, explicó.