Después de varios días en silencio, Jefferson Farfán decidió reaparecer públicamente y lo hizo de una manera que no pasó desapercibida: confirmó que dejó el Perú. El anuncio coincidió con la polémica generada por la entrevista que su primo, Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, ofreció en el programa 'El valor de la verdad', donde lanzó acusaciones que lo vinculan a un caso de abuso sexual por el cual él estuvo encarcelado.

La salida del país de la ‘Foquita’ despertó suspicacias por el momento en que se produjo: justo tras la transmisión del espacio conducido por Beto Ortiz. Hasta ahora, el exdelantero de la selección no ha respondido de forma directa a las declaraciones de su familiar; sin embargo, su actividad en redes sociales deja entrever que busca marcar distancia del conflicto.

El lunes 29 de septiembre, Farfán compartió en Instagram una fotografía en compañía de Roberto Guizasola, su amigo y excompañero en la blanquirroja, confirmando que ambos están en Argentina. Los dos forman parte de Enfocados, el programa digital que conducen juntos, por lo que el viaje podría estar ligado a nuevos proyectos para la plataforma.

“¡Arrancamos! ¿Primera parada? Argentina. ¿Y después? ¡No están preparados!”, se lee en la publicación difundida desde la cuenta oficial de Enfocados. Aunque aún no se conocen detalles de su itinerario, sus seguidores ya especulan con dos posibilidades: que se trate de una gira internacional del programa o simplemente de un retiro estratégico para tomar distancia del escándalo familiar que lo rodea.

‘Cri Cri’ asegura que Farfán lo incriminó por sustancias ilícitas

La tensión subió en El valor de la verdad cuando Christian Martínez “Cri Cri” Guadalupe narró un episodio que todavía le duele: asegura que Jefferson Farfán llegó a acusarlo de consumo de drogas durante el juicio en su contra. La reacción del polígrafo, que confirmó la veracidad de su versión, dejó a la audiencia en silencio.

“¿Cristian, te acusó Farfán de estar metido en drogas?”, preguntó Beto Ortiz, directo al corazón del asunto. La respuesta de ‘Cri Cri’ fue afirmativa y cargada de incredulidad: “Yo sé que él está metido en drogas, así directo, seco lo dijo”. Según su relato, esas palabras surgieron en plena audiencia y le provocaron un dolor profundo.

El primo del exfutbolista explicó que la frase no fue una constatación personal, sino un eco de lo que otros le habrían dicho a Farfán: “Cuando él dijo eso, quise decir mucho, pero a él. Me dolió bastante. Él me conoce. Pero lo dijo ‘a mí me han dicho’ no dijo 'yo sé que él está metido'”. Aun así, el golpe fue directo y personal.

A pesar de la acusación, ‘Cri Cri’ dejó claro que sus afectos no se rompieron del todo: "Pese a eso yo lo quiero bastante como mier.. hasta ahora. Pero cuando dijo eso, sentí que me dio una puñalada en el corazón".

Lo más sorprendente del testimonio fue el motivo por el cual, según él, fue señalado: un objeto cotidiano y sin relación. “Menciono porque tengo un encendedor en mi cuarto. Un incienso, así lo dijo. Yo no podía defenderme, solo escuchaba”, relató Martínez Guadalupe sobre el momento en que escuchó la imputación.