La candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, sufrió un inesperado accidente el pasado 4 de octubre durante los ensayos del certamen en Tailandia. Pese a los pocos días de recuperación y la incertidumbre sobre su participación, la representante de Perú regresó al concurso y conmovió al público al desfilar con una rodillera inmovilizadora, demostrando una admirable fortaleza y determinación en la pasarela.

Flavia Lopez regresa al MGI con rodillera inmovilizadora luego de un grave accidente

A través de las redes sociales de Flavia López, Miss Grand Perú y Jessica Newton, se anunció el esperado regreso de la representante peruana al certamen internacional. La modelo sorprendió al desfilar con gran fortaleza, luciendo un emblemático vestido rojo que simbolizó su valentía.

Durante su presentación, se conmovió al gritar el nombre de Perú, reflejando su perseverancia en la competencia. El video estuvo acompañado del mensaje: "No se trata de lo que te detiene, sino de lo que te impulsa a continuar. Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos. For you, for me, for us. ¡I Love you Perú!"

Reacción del público tras el regreso de Flavia Lopez al MGI

El video de Flavia López rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales, conmoviendo a miles de usuarios que siguen de cerca el certamen internacional. Amigos, familiares y seguidores de la reina de belleza no dudaron en expresar su admiración por su fortaleza y entrega.