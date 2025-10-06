Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”

Pese a su reciente accidente, Flavia Lopez, representante peruana, regresó al Miss Grand Internacional mostrando gran fortaleza y determinación en escena.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”
    Flavia Lopez | Composición Wapa | Instagram
    Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”

    La candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, sufrió un inesperado accidente el pasado 4 de octubre durante los ensayos del certamen en Tailandia. Pese a los pocos días de recuperación y la incertidumbre sobre su participación, la representante de Perú regresó al concurso y conmovió al público al desfilar con una rodillera inmovilizadora, demostrando una admirable fortaleza y determinación en la pasarela.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Flavia Lopez regresa al MGI con rodillera inmovilizadora luego de un grave accidente

    A través de las redes sociales de Flavia López, Miss Grand Perú y Jessica Newton, se anunció el esperado regreso de la representante peruana al certamen internacional. La modelo sorprendió al desfilar con gran fortaleza, luciendo un emblemático vestido rojo que simbolizó su valentía.

    Durante su presentación, se conmovió al gritar el nombre de Perú, reflejando su perseverancia en la competencia. El video estuvo acompañado del mensaje: "No se trata de lo que te detiene, sino de lo que te impulsa a continuar. Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos. For you, for me, for us. ¡I Love you Perú!"

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Miss Grand Perú 2025 sufre GRAVE accidente en ensayos de Miss Grand International 2025: "Lesión en la rodilla"

    Reacción del público tras el regreso de Flavia Lopez al MGI

    El video de Flavia López rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales, conmoviendo a miles de usuarios que siguen de cerca el certamen internacional. Amigos, familiares y seguidores de la reina de belleza no dudaron en expresar su admiración por su fortaleza y entrega.

    Díganme que no fui el único que lloró. Flavia está dándolo todo por nuestro Perú”, escribió un usuario. Otros añadieron: “A seguir dándolo todo, mi reina, tu determinación y trabajo diario están dando resultados” y “Bravooooo, los momentos difíciles son para los mejores guerreros”. Los mensajes de aliento se multiplicaron, destacando su valentía y el espíritu inquebrantable que la caracteriza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Xoana González sorprende al confesar que se fumó las cenizas de su madre: "Quería tenerla dentro mío"

    Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”

    Lo más vistos en Farándula

    Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Said Palao reaparece y protege a Alejandra Baigorria tras que la madre de su hija exponga su verdadero rostro

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

    Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;