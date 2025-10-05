Flavia López , Miss Grand Perú 2025, sufrió una caída durante los ensayos del Miss Grand International, resultando en una lesión en la rodilla.

Flavia López, representante del Perú en el Miss Grand International 2025, alarmó a sus seguidores tras anunciar que sufrió una fuerte caída durante los ensayos oficiales del certamen internacional en Tailandia. La Miss Grand Perú 2025 terminó con una lesión en la rodilla que la obligó a detener temporalmente su preparación. Pese al accidente, la representante nacional mantiene su compromiso de continuar en competencia y ya recibe atención médica especializada para su pronta recuperación.

Flavia López sufre lesión en Tailandia durante ensayos del Miss Grand International 2025

Flavia López, representante peruana en el Miss Grand International 2025, atravesó un complicado momento luego de sufrir una caída en plena preparación para las actividades preliminares del certamen en Tailandia. El accidente le provocó una lesión en la rodilla que la obligó a pausar temporalmente su participación.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo confirmó lo ocurrido y agradeció el apoyo recibido por parte de la organización del concurso. “El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss Grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, señaló la reina de belleza.

Los médicos le recomendaron utilizar muletas por algunos días para facilitar su recuperación. Sin embargo, Flavia aseguró que mantiene intacta su determinación por representar al Perú y planea reincorporarse pronto a las actividades del certamen.

Cabe recordar que no es el primer contratiempo que enfrenta en el concurso. Días atrás, la modelo ya había protagonizado un pequeño tropiezo durante la ceremonia de bienvenida del MGI 2025, realizada en el MGI Hall de Bangkok el pasado 2 de octubre.

Flavia López expresa su gratitud tras recibir apoyo de la organización del Miss Grand International

Luego del accidente que sufrió durante los ensayos en Tailandia, Flavia López, Miss Grand Perú 2025, compartió un mensaje lleno de agradecimiento hacia la organización del certamen internacional, destacando la rápida respuesta que tuvo tras su caída.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la organización de Miss Grand International, en especial al señor Nawat, Teresa (...), por su pronta acción, preocupación y constante respaldo”, manifestó la representante peruana.

Su mensaje fue recibido con elogios por parte de los seguidores del concurso, quienes resaltaron su madurez y profesionalismo al manejar la situación sin generar controversia. Desde Perú, Jessica Newton, directora de Miss Grand Perú, también reafirmó su respaldo hacia Flavia, reconociendo su esfuerzo por mantenerse en competencia pese a la lesión.