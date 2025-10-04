Flavia López ingresó al Top 10 del Pre Arrival de MGL 2025 y causó sensación en redes por su parecido con Rosa Elvira Cartagena.

La participación de Flavia López, representante oficial del Perú en Miss Grand International 2025, se ha convertido en uno de los temas más comentados del certamen. Su paso por el Pre Arrival no solo la ubicó en el Top 10, sino que también despertó un intenso debate en redes sociales, donde cientos de usuarios quedaron fascinados por su belleza y, especialmente, por el notable parecido que guarda con la exreina Rosa Elvira Cartagena.

Flavia López deslumbra y pisa firma en MGI

La modelo peruana comenzó con gran éxito en la competencia internacional al posicionarse en el Top 10 del Pre Arrival, una actividad basada en votaciones digitales que permitió a las candidatas más votadas disfrutar de una cena especial antes del inicio oficial del certamen.

El logro de Flavia fue recibido con gran entusiasmo en Perú, ya que representa un respaldo importante para la joven en un concurso que reúne a participantes de todo el mundo. No obstante, la atención no se centró solo en su clasificación, sino también en las comparaciones que los internautas hicieron con Rosa Elvira Cartagena, cuyo nombre sigue siendo recordado por los fanáticos de los concursos de belleza.

Usuarios notan su gran parecido con Rosa Elvira Cartagena

“Es igualita a Rosa Elvira Cartagena cuando era joven”, escribió la usuaria kathp45 en un comentario que pronto acumuló miles de reacciones y respuestas. En la misma línea, Cyndycolecciones señaló:

“Es como volver a ver a Rosa Elvira Cartagena”, destacando que la imagen de Flavia le recordaba de inmediato a la exMiss Perú 1999. La sorpresa se replicó en otros mensajes, como el de Nelly Maquera, quien comentó:

“Se parece mucho a Rosa Elvira Cartagena de joven”, o el de Zambita, que incluso escribió: “La hija de Rosa Elvira Cartagena, hermosa igual a su mamá”.

Flavia López despierta recuerdos de Rosa Elvira Cartagena

Rosa Elvira Cartagena sigue siendo un ícono inevitable en la historia de los concursos de belleza del Perú. Tras ser coronada Miss Perú en 1999, su vida dio un giro inesperado: la corona, valorizada en 100 mil dólares, supuestamente desapareció de su maleta durante un viaje.

El operativo para recuperarla terminó con la conclusión de que la joya nunca fue robada y siempre estuvo en su posesión. Este episodio provocó que Jessica Newton, organizadora del certamen, decidiera vetarla de por vida. Desde entonces, Rosa Elvira no solo es recordada por su belleza, sino también por el escándalo que la convirtió en figura mediática.