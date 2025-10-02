Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

La actriz peruana Isabela Merced deslumbró en París en Le Défilé junto a Janick Maceta , Carolina Braed y otras figuras internacionales, donde elevó el mensaje de igualdad y diversidad.

La moda peruana se hizo sentir con fuerza el 30 de septiembre durante la Semana de la Moda de París, cuando Isabela Merced debutó en la pasarela de Le Défilé, el icónico desfile de L’Oréal Paris, acompañada de la modelo Janick Maceta y la influencer Carolina Braedt. La séptima edición reunió a más de 30 figuras internacionales entre embajadoras de la marca, artistas y referentes de la diversidad, enviando un poderoso mensaje de inclusión global.

Isabela Merced y su mensaje de igualdad

La actriz peruana se llevó todas las miradas con un vestido negro con detalles plateados, portando además el lema: “Equality, the power to shape a world we all deserve”. Con este look, Merced unió moda y activismo, destacando la importancia de la representación y la igualdad en escenarios internacionales.

“El poder de la moda no solo está en lo que vestimos, sino en lo que defendemos con cada paso en la pasarela”, comentó la artista sobre su participación.

Le Défilé 2025: un desfile de diversidad

El desfile montado sobre el Sena, contó con tres actos temáticos:

Liberty, the freedom to express yourself

Equality, the power to shape a world we all deserve

Sisterhood, the strength we discover when we stand together

Durante el segundo acto, dedicado a la igualdad, Isabela Merced compartió escenario con la colombiana Daniella Álvarez, quien lució un vestido negro con joyas plateadas, y con la cantante brasileña Anitta, quien interpretó varios de sus éxitos. La actriz británica Gillian Anderson también estuvo presente en este segmento.

“Cada paso en esta pasarela es un homenaje a la vida y a la fortaleza que todas tenemos dentro”, afirmó Daniella Álvarez, destacando la fuerza y resiliencia femenina.

La clausura y las estrellas globales

El acto final, enfocado en la hermandad, contó con la presencia de la mexicana Belinda, quien regresó por segundo año consecutivo, y figuras como Cara Delevingne, Eva Longoria y Kendall Jenner, cuyo vestido blanco capturó todas las miradas. Esta selección de embajadoras resaltó el compromiso de L’Oréal con la diversidad y la visibilidad de la moda global.

Representación peruana: Maceta y Braedt

Por Perú, Janick Maceta reafirmó su compromiso con el empoderamiento femenino: “Le Défilé 2025 me recuerda que cuando las mujeres nos unimos, generamos un impacto que trasciende fronteras. Desde Perú, me honra ser parte de una comunidad global que celebra la autenticidad, la diversidad y el empoderamiento femenino”, destacó.