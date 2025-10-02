Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

La actriz peruana Isabela Merced deslumbró en París en Le Défilé junto a Janick Maceta, Carolina Braed y otras figuras internacionales, donde elevó el mensaje de igualdad y diversidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt
    Isabela Merced debutó en importante pasarela en París.
    Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

    La moda peruana se hizo sentir con fuerza el 30 de septiembre durante la Semana de la Moda de París, cuando Isabela Merced debutó en la pasarela de Le Défilé, el icónico desfile de L’Oréal Paris, acompañada de la modelo Janick Maceta y la influencer Carolina Braedt. La séptima edición reunió a más de 30 figuras internacionales entre embajadoras de la marca, artistas y referentes de la diversidad, enviando un poderoso mensaje de inclusión global.

    Isabela Merced y su mensaje de igualdad

    La actriz peruana se llevó todas las miradas con un vestido negro con detalles plateados, portando además el lema: “Equality, the power to shape a world we all deserve”. Con este look, Merced unió moda y activismo, destacando la importancia de la representación y la igualdad en escenarios internacionales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Selena Gomez deslumbra con tres vestidos de novia de Ralph Lauren en su boda con Benny Blanco

    “El poder de la moda no solo está en lo que vestimos, sino en lo que defendemos con cada paso en la pasarela”, comentó la artista sobre su participación.

    wapa.pe

    Le Défilé 2025: un desfile de diversidad

    El desfile montado sobre el Sena, contó con tres actos temáticos:

    • Liberty, the freedom to express yourself
    • Equality, the power to shape a world we all deserve
    • Sisterhood, the strength we discover when we stand together

    Durante el segundo acto, dedicado a la igualdad, Isabela Merced compartió escenario con la colombiana Daniella Álvarez, quien lució un vestido negro con joyas plateadas, y con la cantante brasileña Anitta, quien interpretó varios de sus éxitos. La actriz británica Gillian Anderson también estuvo presente en este segmento.

    “Cada paso en esta pasarela es un homenaje a la vida y a la fortaleza que todas tenemos dentro”, afirmó Daniella Álvarez, destacando la fuerza y resiliencia femenina.

    La clausura y las estrellas globales

    El acto final, enfocado en la hermandad, contó con la presencia de la mexicana Belinda, quien regresó por segundo año consecutivo, y figuras como Cara Delevingne, Eva Longoria y Kendall Jenner, cuyo vestido blanco capturó todas las miradas. Esta selección de embajadoras resaltó el compromiso de L’Oréal con la diversidad y la visibilidad de la moda global.

    wapa.pe
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Estos son los contornos de ojos que con cafeína son magia: ligeros, rápidos y eficaces

    Representación peruana: Maceta y Braedt

    Por Perú, Janick Maceta reafirmó su compromiso con el empoderamiento femenino: “Le Défilé 2025 me recuerda que cuando las mujeres nos unimos, generamos un impacto que trasciende fronteras. Desde Perú, me honra ser parte de una comunidad global que celebra la autenticidad, la diversidad y el empoderamiento femenino”, destacó.

    La influencer Carolina Braedt representó a la nueva generación digital peruana, mostrando que el talento nacional está cada vez más presente en plataformas internacionales de moda y cultura.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Perú brilla en París: Peruana Isabela Merced deslumbró en pasarela de Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;