La modelo Alessia Rovegno brilló junto a su hermana Arianna en la exclusiva fiesta de París, deslumbrando con su estilo durante la Semana de la Moda.

La Semana de la Moda de París se transformó en el escenario perfecto para que Alessia Rovegno, modelo, cantante y embajadora de estilo peruana, consolidara su protagonismo internacional. Invitada especial de la icónica casa Karl Lagerfeld, la Miss Perú 2022 participó en sesiones fotográficas, grabaciones exclusivas y reuniones privadas con referentes de la moda, dejando en evidencia su elegancia y versatilidad. Con cada aparición, Alessia reafirma su lugar como una de las latinas con mayor proyección en el mundo fashion.

Alessia Rovegno disfrutó una noche de lujo con Paris Hilton

El momento que más llamó la atención durante su visita a París fue su asistencia a la exclusiva fiesta privada organizada por Paris Hilton, uno de los eventos más destacados de la temporada. La socialité estadounidense, que sigue consolidando su influencia en el mundo de la moda, llevó a cabo la celebración como parte de las actividades especiales de Karl Lagerfeld.

El evento reunió a figuras influyentes del sector: supermodelos, editores reconocidos, diseñadores innovadores y jóvenes talentos del glamour. Entre ellos, Alessia Rovegno se destacó por su estilo, sofisticación y carisma, convirtiéndose en una de las invitadas que acaparó todas las miradas.

Alessia Rovegno brilla en pasarelas internacionales

Con cada aparición en la moda internacional, Alessia Rovegno confirma su lugar como una de las latinas más prometedoras del mundo fashion. Desde su participación en Miss Perú 2022, la modelo ha construido una carrera marcada por su versatilidad y estilo único. Su presencia en la Semana de la Moda de París reafirma su estatus y la proyecta como referente global. Además, recientemente inauguró el desfile de Giannina Azar en el New York Fashion Week, conocida como “la diseñadora de las estrellas”, dejando una huella de elegancia y firmeza que captó todas las miradas del público y la prensa especializada.

Hermana de Alessia Rovegno marca su presencia en la velada

Arianna Rovegno, hermana menor de Alessia, también brilló en la exclusiva velada junto a Paris Hilton. La joven empresaria, conocida por su pastelería en Lima, sorprendió al formar parte del selecto grupo de invitados que compartieron con figuras internacionales. La dupla de hermanas Rovegno llamó la atención de los asistentes; ambas compartieron imágenes en redes sociales que se viralizaron rápidamente, generando orgullo entre los peruanos y elogios de fanáticos de la moda.