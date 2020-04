Amberes: marca de moda que vio en la crisis una oportunidad para ayudar

La marca Amberes hace ropa que busca transmitir su pasión por las texturas y colores a través de propuestas textiles de diseño original y excelente acabado. Está enfocada para mujeres que en su día a día realizan múltiples actividades, y requieran prendas versátiles que se adaptan fácilmente a ellas.

¿Cómo ha impactado a cuarentena a su marca?

"Se podría decir que a los emprendedores somos “guerreros creativos”, pues en nuestro camino siempre encontraremos dificultades que hemos aprendido a superarlos de la mejor manera posible. Para nosotros, los problemas solo se traducen en oportunidades para poner a prueba una vez más nuestra creatividad".

Por ello, debido a que las ventas prácticamente serán nulas en abril (la mayor parte se daban a través de una tienda multimarca en Miraflores) y las entregas por delivery tomarán algunas semanas más, he considerado las siguientes estrategias para los próximos meses:

1. Mantener el flujo de venta a través de un nuevo producto: Las mascarillas se han vuelto un producto de primera necesidad, y es por ello que estoy tomando saldos de las telas de la colección anterior junto con otras que iba a usar este otoño y empezar a confeccionarlas, teniendo en cuenta las recomendaciones del Minsa. Esto también ha sido una bonita oportunidad para dar la mano a una costurera de mi zona y que pueda generar con esto un ingreso extra, hasta que se retomen las actividades en los talleres de Gamarra.

2. Creación de web: Soy consciente que las formas de comprar cambiarán luego de esta coyuntura y por eso, he empezado a ver el diseño de la web para la marca. Me ha sorprendido encontrar muchas opciones económicas (incluso gratuitas) para poder implementarlas en un corto plazo.

3. Apostar por otro tipo de prendas: Mi objetivo es impulsar el canal virtual; por ello, tengo que pensar en prendas que no generen dudas al cliente sobre si les quedará o no. Hasta la fecha, mi fuerte han sido los vestidos, pero me parece interesante poner atención a otro tipo de prendas que no he hecho hasta el momento, como por ejemplo las poleras, siempre manteniendo el estilo de Amberes.

4. Liquidación de stock: Definitivamente habrán liquidaciones atractivas para mis clientes, no solo en las prendas de verano, sino también en algunos saldos de la temporada otoño – invierno 2019, aprovechando que el clima ya está cambiando.