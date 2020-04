Androomeda: marca peruana de accesorios que le hace frente a la crisis de manera creativa

Los accesorios tienen el poder de cambiar un look por completo para diferentes ocasiones, especialmente los atemporales que se llevan en cualquier estacion del año. Tal y como la tendencia vigente para todo el 2020, los accesorios Chunky convierten en un conjunto simple a un outfit lleno de actitud. Inspirado en el lujo de Versace o para otros, relacionado al Hip Hop, esta tendencia se caracteriza por tener complementos de gran volumen, vistosos, divertidos que llaman la atención de simple vista y que ha salido al mercado para quedarse. Es por ello que para usarlo debemos considerar cómo lucirlos ya que nos hacen destacar y se debe hacer un equilibrio entre colores, formas y tamaños de lo que vamos a lucir.

Asimismo, ha servido como tendencia para elaborar joyas para todo el cuerpo siguiendo sus características principales. A continuación te mostramos algunos de los accesorios más vendidos para este 2020:

Diademas y maxi ganchos

Uno de los accesorios más vistos para este 2020 son los maxi ganchos y maxi diademas vistas en las pasarelas de Dolce & Gabbana o Versace. Esta propuesta ha hecho que otras marcas de lujo y de low cost las tengan dentro de su cartera de productos, variando los elementos en cada diadema con el uso de maxi cadenas, perlas, flores, bordados a mano con piedras y cristales que griten lujo por todos sus ángulos.

Aretes XXL

En joyas se destacan los aretes. Los aretes grandes son una tendencia de la joyería que nunca pasará de moda, pero cada temporada, vemos algunos ajustes que hacen el estilo del pendiente aún más relevante que antes. Para esta ocasión, la tendencia chunky ha hecho que se usen aretes con maxi cadenas que rocen el hombro. Otros accesorios son los maxi con mensajes o palabras hechas con acrílico o piedras como también los maxi aros.

Para usar estos aretes es conveniente usar las reglas simples y es el balance y el equilibrio que debemos conseguir en nuestro outfit. Si usas un collar largo o grueso, combínalo con aretes pequeños, si usas un choker delgado puedes usar unos aretes maxi cortos. Algo más que considerar es el tamaño del rostro, si tienes un rostro pequeño, puedes darle balance usando unos aretes medianamente grandes, si tienes un rostro grande o redondo puedes usar unos maxis que tengan caída como las cadenas. Considera también el largo de tu cuello cuando uses maxi aretes, para cuellos largos, los aretes grandes van bien pero para los cortos es mejor optar por los aretes pequeños y combinarlos con un maxi collar.

Cadenas y cinturones

Los cinturones con cadenas se vienen con fuerza este 2020, se vieron por primera vez en 1980, le dieron elegancia, y feminidad a los atuendos. Este año no es la excepción, pues el toque cargado de cadenas y uso de elementos de metal en color oro grita "sofisticado" por todos lados. Últimamente han adquirido una importancia mayor, potenciar el look. En color dorado y en formato maxi son el must have de este año y las encargadas de hacer esta temporada el guiño retro tan necesario a la moda. Algunas marcas han reinventado este accesorio, destacando en la hebilla su logo. Así, transforman este complemento en una pieza clave de sus colecciones, como es el caso del león de Versace.

Hay opciones en el mercado local para adquirir estos accesorios, una de ellas es Androomeda. Esta marca "low cost" comercializa accesorios importados de fantasía fina de temporada y especialmente bajo la tendencia Chunky. Aretes, collares, pulseras o tobilleras tienen la características maxis en sus diseños, ideales para aquellas que buscan tener la atención sobre los accesorios como el complemento perfecto de su outfit. Este estilo de accesorios ha salido a comercializarse para quedarse en el mercado y es el engagement comercial por el que la marca ha enfocado su concepto de productos divertidos y pictóricos. La marca opta por la venta online, a través de Instagram, ya que se generan diferentes estrategias para poder vender a través de esta plataforma al alcance de muchas. Sin embargo, un problema que están afectando muchas de estas tiendas online de marcas independientes es la pausa a sus ventas por el problema mundial del COVID-19 y por la detención de las importaciones.

Como estrategia principal que optó Androomeda a inicios del 2020 fue hacer pedidos masivos de sus productos importados para que la pausa a las importaciones no afecten su curso y se pueda tener stock de los productos. Otra estrategia ha sido reforzar la venta online a través de promociones de venta y paquetes de accesorios a precios cómodos y accesibles. Esto último se tiene en consideración, por las pérdidas económicas que han podido tener su público objetivo. Adicionalmente, la venta online compromete reforzar la imagen y presencia en el campo virtual, es por ello que la marca está trabajando en generar más contenido digital a través de un blog diario como tips de uso de sus accesorios para que puedan comercializarse y también generar un canal de venta a través de envíos a domicilio. Por otro lado, también se considera participar en ferias virtuales de pequeños emprendedores para potenciar las ventas o adquirir nuevos seguidores a través de una alianza estratégica entre marcas de moda.

Si quieres conocer sus productos puedes ingresar a su página en IG: Androomeda.joyas