Pamela López se pronunció sobre la discusión que tuvo con la madre de Christian Cueva durante su viaje de Trujillo a Lima, dejando en claro que ya no se quedará callada y que era hora de defenderse. Más tranquila, expresó que prefiere no seguir abordando el tema, especialmente por respeto a sus hijos.

“La señora no se pasó de una manera incorrecta........Ya no me voy a quedar callada, llego la hora de defenderme. Me siento más fuerte, más empoderada. A pesar que he tenido tantos dolores, sigo de pie”, dijo la expareja del futbolista Cueva.