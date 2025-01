De fondo en el video donde se les ve muy enamorados, se puede escuchar el tema ‘Bonita’ de la Agrupación Marilyn cuya letra dice: “Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita. No la miren a ella porque es tan bonita. Me parece que me enamoré”, se escucha en la foto de la parejita del espectáculo.