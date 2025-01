El cumbiambero declaró a Trome que sí se reunió con el futbolista, donde solo hablaron de su menor y no mencionaron nada a su expareja.

“Esto era privado, pero bueno, él lo ha mencionado... por algo será. La única vez que nos hemos juntado no tiene nada que ver con la bendición y eso... fue para informarme que eran pareja e iba a conocer a mi hija. De lo que hablamos solo fue un tema de mi hija”, expresó al mencionado diario.

Sobre la relación entre la madre de su hija Cataleya y Cueva, el cantante dijo que no tiene nada que decir y que no le corresponde emitir opinión y que solo se preocupa por su hija. “Yo veo por mi bebé, de la vida personal (de Franco) es un tema de ella (...) Yo no tengo nada que opinar”, agregó.