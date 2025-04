La FURIA de Rodrigo Cuba: 'Gato' defiende a su HIJA con Melissa Paredes tras comentarios de Ale Venturo

Tras varios días en el ojo de la tormenta mediática, el futbolista Rodrigo Cuba decidió hablar alto y claro para defender a su hija , fruto de su relación con Melissa Paredes , luego de que surgieran rumores sobre su ruptura con Ale Venturo . El popular 'Gato' no dudó en responder con firmeza a las críticas dirigidas hacia su pequeña.

En redes sociales, Rodrigo comenzó a dar "me encanta" a varios comentarios que aseguraban que la separación con la empresaria se habría dado por desacuerdos respecto a la crianza de la niña. Esto luego de una entrevista en la que Ale Venturo opinó sobre el estilo de paternidad de su expareja:

Aunque al principio Melissa Paredes prefirió mantenerse al margen, la actriz no pudo quedarse callada al ver que su hija era blanco de comentarios negativos. A través de TikTok, Melissa defendió con vehemencia a su niña tras una crítica sobre un supuesto pedido de un iPhone:

“No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos x lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor es tu problema no mío. No conoces a mi hija así que te CALLAS”.