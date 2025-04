La polémica entre Melissa Paredes y Ale Venturo ha subido de tono. En un reciente enfrentamiento, la actriz cuestionó duramente la forma en que Venturo abordó el tema de la crianza de su hija con Rodrigo Cuba. Este cruce de opiniones ha captado la atención de los seguidores, quienes se dividen sobre quién tiene la razón. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Melissa Paredes lanzó una indirecta a Ale Venturo en redes sociales?

Melissa Paredes causó revuelo al compartir un fragmento de su entrevista junto a su esposo Anthony en sus redes sociales. En el video, ambos hablan sobre el tema de la crianza y las enseñanzas que le dan a su hija, y es ahí donde surge un comentario que algunos interpretaron como una indirecta a Ale Venturo.

En el clip, Anthony menciona que a veces tienen que decirle "no" a su hija, a pesar de las ganas de consentirla. "Hay veces que también le hemos tenido que decir que no, porque también como todo niño a veces se emociona y quiere pedir de todo, ¿no? Y a veces uno, porque las queremos mucho, queremos darle todo, pero a veces no es bueno", comenta en el podcast Historias detrás de las historias.

Foto: Instagram

Luego, añade: "Porque así sea súper barato algo, pero darle a cada rato es como que ya deja de ser algo importante". Melissa, por su parte, se muestra de acuerdo y afirma: "Y que valore las cosas, ¿no? Pierde ese valor".

Lo que realmente llamó la atención fue el texto que Melissa acompañó al compartir el video: “Las formas. ¡Las FORMAS!”. Este mensaje fue rápidamente interpretado por muchos como una indirecta hacia Ale Venturo, generando especulaciones sobre una posible crítica a su estilo de crianza.

Melissa Paredes defiende a su hija tras comentarios sobre la crianza de Ale Venturo

Melissa Paredes compartió un video en su cuenta de TikTok que desató una ola de comentarios, incluyendo uno que hacía referencia a la crianza de su hija por parte de Ale Venturo. El video, originalmente publicado por Ric La Torre, rápidamente se volvió viral.

En el clip, Melissa Paredes escribió un mensaje contundente: “No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba”, lo que llamó la atención de muchos seguidores. Una de las usuarias reaccionó, mencionando una experiencia personal relacionada con la protección de sus hijos.

“Hola Meli, a mí me pasó similar hace muchos años atrás, ¡uy! Me puse como una leona porque, que tan solo lo miren mal, pucha, hasta yo misma me desconocí. Muchas bendiciones para tu baby y para ti, Meli”, expresó la seguidora.