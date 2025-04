"Agradezcan que me agarraron en una etapa donde quiero ser un ser de luz y no una maldita perr* vengativa", se lee en el video que Paredes compartió, dejando abierta la posibilidad de que su publicación estuviera relacionada con la reciente polémica, pues como se recuerda, se especula que el jugador de fútbol y Alexandra Venturo habrían terminado por comentarios de esta última cuestionando la crianza de la hija del pelotero con Melissa.

Por su parte, ni el ‘Gato’ ni Venturo se han pronunciado tras los rumores sobre la causa de su rompimiento, pero la controversia sigue creciendo, dejando claro que el drama entre los protagonistas de esta historia aún no ha llegado a su fin.

Melissa Paredes no se quedó en silencio y dejó clara su postura luego de que en redes sociales surgieran críticas hacia la forma en que su hija es criada. Tras la reciente ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, algunos seguidores de la actriz aprovecharon sus publicaciones en TikTok para mostrarle su apoyo y enviar indirectas sobre la polémica.

Pero no solo eso, sino que también respondió directamente a un usuario que comentó: “Calambre al ojo le das cuando consienten a Mía”. Fiel a su estilo, Paredes no dudó en responder con seguridad: “Yo hago con mi plata lo que quiera, bebé”, dejando en claro que no le afecta la opinión de los demás y que seguirá dándole lo mejor a su hija.