Gigi MITRE se INDIGNA y llama "desubicada" a Ale Venturo por juzgar la crianza de la primera hija del 'Gato'

"De verdad es una lástima que una familia joven, porque tienen hijos en común, se termine, pero de verdad me parece desubicada Ale Venturo, o sea, meterse en la forma que él al final cría a su hija porque lo que está dando a entender es que él la está malcriando porque le compra. Ya será muy su problema el de él y de Melissa Paredes", comentó Mitre con contundencia.

La conductora también sugirió que Ale Venturo pudo manejar la situación de manera diferente: "Ella le puede dar un consejo interno entre ellos dos con la confianza que le tiene, podría ser quizás válido, pero hablar así públicamente y me imagino que esta no sería la primera vez porque para que ella se tome la atribución de hacerlo en un podcast... no creo que esto sea solo el motivo de su ruptura".