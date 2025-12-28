Sedapal confirma CORTE DE AGUA este 29 de diciembre: horarios y lista de distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este lunes 29 de diciembre habrá cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. La suspensión se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, indispensables para garantizar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas de la capital.
En ese sentido, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones para no verse afectados durante la suspensión temporal del agua. A continuación, detallamos los distritos que experimentarán esta medida y la duración aproximada del corte programado.
LEER MÁS: Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad
¿Cuáles son los distritos afectados durante el 29 de diciembre?
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
- Hora del corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
- Motivo de la suspensión: mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.
Corte de agua en San Miguel
- Zonas afectadas: C.H. Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla.
- Hora del corte: desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
- Sector involucrado: 46.
- Motivo de la suspensión: limpieza de reservorio.
TAMBIÉN LEER: Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular
Corte de agua en Puente Piedra
- Zonas afectadas: A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Septiembre, A.H. Los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Septiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso.
- Hora del corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
- Motivo de la suspensión: limpieza de reservorio.
- Sector involucrado: 392.
Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito
El corte de agua se debe a la limpieza de reservorios de las tuberías principales, necesaria para garantizar el almacenamiento del recurso hídrico en los hogares del distrito afectado. Sedapal recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para mitigar el impacto. Si el servicio no se restablece según lo programado, los usuarios deben comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 e indicar su número de suministro.