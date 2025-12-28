Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua antes del corte para asegurar su disponibilidad durante la interrupción del servicio.

Sedapal informó que este lunes 29 de diciembre habrá cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. La suspensión se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, indispensables para garantizar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas de la capital.

En ese sentido, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones para no verse afectados durante la suspensión temporal del agua. A continuación, detallamos los distritos que experimentarán esta medida y la duración aproximada del corte programado.

¿Cuáles son los distritos afectados durante el 29 de diciembre?

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Hora del corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Motivo de la suspensión: mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.

Corte de agua en San Miguel

Zonas afectadas: C.H. Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla.

Hora del corte: desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Sector involucrado: 46.

Motivo de la suspensión: limpieza de reservorio.

Corte de agua en Puente Piedra

Zonas afectadas: A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Septiembre, A.H. Los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Septiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso.

Hora del corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Motivo de la suspensión: limpieza de reservorio.

Sector involucrado: 392.

Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito