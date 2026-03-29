ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este 1 de abril: conoce dónde tramitarlo y quiénes acceden a este beneficio

A pocos días de las elecciones, este miércoles 1 de abril habrá una campaña para tramitar el DNI electrónico gratis. Conoce quiénes acceden y los requisitos.

DNI electrónico gratis para este 01 de abril: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios. | Foto: Andina

DNI electrónico gratis para este 01 de abril: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios. | Foto: Andina

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó la importancia de mantener actualizado el Documento Nacional de Identidad y aprovechar los beneficios del DNI electrónico.

En ese contexto, anunció una campaña que permitirá tramitar el DNIe gratis el miércoles 1 de abril en la plaza de Armas Miguel Grau y busca facilitar el acceso a la identificación oficial a la mayor cantidad de vecinos posible.

Campaña del DNI electrónico GRATIS este 1 de abril



La Municipalidad de Pucusana anunció que este miércoles 1 de abril se llevará a cabo una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico, dirigida a todos los vecinos del distrito. La actividad iniciará a las 9.30 a. m. en la plaza de Armas Miguel Grau y tiene como objetivo facilitar el acceso a este documento de identidad.

Campaña gratuito de DNIe este miércoles 1 de abril de 2026.

La jornada está orientada a personas de cualquier edad que necesiten tramitar su DNIe, actualizar información o recoger documentos gestionados anteriormente.

Ante la gran demanda registrada en campañas pasadas, se aconsejó asistir con anticipación, ya que los cupos serán limitados y se espera una alta concurrencia.





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