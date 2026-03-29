ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este 1 de abril: conoce dónde tramitarlo y quiénes acceden a este beneficio

ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este 1 de abril: conoce dónde tramitarlo y quiénes acceden a este beneficioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó la importancia de mantener actualizado el Documento Nacional de Identidad y aprovechar los beneficios del DNI electrónico.
En ese contexto, anunció una campaña que permitirá tramitar el DNIe gratis el miércoles 1 de abril en la plaza de Armas Miguel Grau y busca facilitar el acceso a la identificación oficial a la mayor cantidad de vecinos posible.
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Campaña del DNI electrónico GRATIS este 1 de abril
La Municipalidad de Pucusana anunció que este miércoles 1 de abril se llevará a cabo una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico, dirigida a todos los vecinos del distrito. La actividad iniciará a las 9.30 a. m. en la plaza de Armas Miguel Grau y tiene como objetivo facilitar el acceso a este documento de identidad.
La jornada está orientada a personas de cualquier edad que necesiten tramitar su DNIe, actualizar información o recoger documentos gestionados anteriormente.
Ante la gran demanda registrada en campañas pasadas, se aconsejó asistir con anticipación, ya que los cupos serán limitados y se espera una alta concurrencia.
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Beneficios de usar DNI electrónico
- Permite la identificación digital segura en trámites presenciales y virtuales, disminuyendo el riesgo de suplantación de identidad.
- Facilita el acceso a servicios estatales a través de plataformas en línea, como Reniec, Sunat y Essalud.
- Otorga la posibilidad de utilizar la firma digital con validez legal en documentos oficiales.
- Moderniza la gestión administrativa, ya que admite la presentación electrónica de solicitudes y declaraciones ante diversas entidades.
- Protege los datos personales mediante sistemas de encriptación y verificación biométrica.
- Incrementa la eficiencia en procedimientos bancarios, notariales y electorales al validar la identidad de manera electrónica.
- Fortalece la lucha contra el fraude y la corrupción, asegurando la trazabilidad de las acciones realizadas con este documento.
- Promueve la inclusión digital y acerca la tecnología a más ciudadanos, facilitando la interacción con servicios públicos y privados.