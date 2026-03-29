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Corte de luz en Lima este 30 de marzo por hasta 10 horas: conoce los 8 distritos afectados y los horarios de reconexión

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 30 de marzo, que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

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    Corte de luz en Lima este 30 de marzo por hasta 10 horas: conoce los 8 distritos afectados y los horarios de reconexión
    Corte de luz en Lima este 30 de marzo por hasta 10 horas, segun Pluz Perú
    Corte de luz en Lima este 30 de marzo por hasta 10 horas: conoce los 8 distritos afectados y los horarios de reconexión

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 30 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

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    Corte de luz 30 de marzo en Lima: Distritos afectados, horarios y zonas según Pluz Energía Perú

    DistritoHorarioZonas afectadas
    San Miguel08:00 – 18:00Av. Los Patriotas cdra. 4
    San Miguel08:00 – 18:00Calle Américo Vespucio cdras. 2, 3; Av. de los Patriotas cdras. 1-4; Calle Hermanos Catarí cdras. 1, 2; Calle Manco Cápac Segundo cdras. 3, 6; Calle Mario Valdivia cdra. 1; Calle José Gabriel Aguilar cdras. 1, 2; Jr. Tambo de Huáscar cdras. 2, 3; Calle Mesones Muro cdra. 2; Calle El Solitario de Sayán cdra. 1; Calle Los Nazcas cdra. 3; Calle Julián Apaza cdra. 1; Calle Hernando de Magallanes cdra. 3; Calle Maranga cdra. 1
    Lima Cercado08:30 – 18:30Urb. Chacra Ríos Norte; Av. Reynaldo Saavedra cdras. 21, 24; Calle Alberto Reyes cdra. 17; Calle Enrique Guzmán y Barro cdras. 17, 24, 25; Calle Teófilo Castillo cdras. 17, 24; Jr. J. Ríos cdra. 17 Mz C; Pasaje Amauta cdra. 24 Mz A; Pasaje Borja cdra. 1
    San Isidro09:00 – 16:00Av. Pérez Araníbar cdras. 17, 18; Calle 5 cdras. 1, 4; Calle Pedro Canga cdra. 1; Calle Valle Riestra cdras. 4, 7, 8, 9; Calle García Rada cdras. 1, 3, 4; Calle Godofredo García cdras. 1, 2; Calle Huaura cdra. 1; Calle Juan Dellepiani cdras. 5, 6, 7; Calle M. Salazar cdra. 1; Calle Octavio Espinoza cdras. 2-5; Calle Paul Harris cdra. 5; Calle Punta Negra cdra. 1; Calle Teniente Paul de Beaudiez cdras. 5, 7; Calle Yapeyú cdras. 1, 6
    San Antonio de Chaclla09:30 – 18:30A.H. Intg. Manos Unidas sector Amp. Huanta II (Mz A, A prima, B, B prima, C, C prima, D, D prima, E, G); A.H. Esmeralda de los Andes II etapa (Mz A, B, C, D, E, G, K9)
    San Juan de Lurigancho13:00 – 15:00Urb. Azcarrunz; Av. San Antonio cdra. 7; Jr. Santa Amelia cdra. 6
    Santa Rosa09:00 – 14:00Urb. Alameda de Lima Norte Mz F, F1, T
    El Agustino13:00 – 16:00Calle Las Garzas, Los Ruiseñores, Jr. Los Faisanes, Calle Colibrí, Alondras, Golondrinas, Incahuasi
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    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de luz en Lima este 30 de marzo por hasta 10 horas: conoce los 8 distritos afectados y los horarios de reconexión
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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