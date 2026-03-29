¡Lunes sin agua! Confirman corte de servicio este 30 de marzo: conoce AQUÍ los 30 sectores afectados, según Sedapal

¡Lunes sin agua! Confirman corte de servicio este 30 de marzo: conoce AQUÍ los 30 sectores afectados, según SedapalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 30 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
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Corte de agua este 29 de marzo
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: P.J. 15 de Enero, Las Rocas, A.H. Palao y Vista Alegre Ampliación.
- Horario: desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
Ate
- Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona J, UCV 152A-152B-153-153B.
- Horario: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Lurigancho
- Zonas afectadas: Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, Asoc. A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco sector Nievería, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa, Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
- Horario: desde las 12.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Casuarinas del Norte II etapa, A.H. Laura Caller, A.H. Los Olivos, A.H. San Martín, A.H. San Martín de Porres, APV. COVTCSE, APV. Santa Elisa, Asociación Alameda de Villa Sol, Asociación Alameda del Naranjal, Coop. Santa Elisa, Urb. Los Naranjos, Urb. Parque El Naranjal 2.ª etapa, Urb. Santa Elisa I etapa y Urb. Santa Elisa II etapa - sector 84.
- Horario: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios para el consumo y uso doméstico. Asimismo, señaló que el servicio podría restablecerse antes de lo previsto si las labo
Cualquier consulta sobre la interrupción puede realizarse a través del Aquafono (01) 317-8000, un canal habilitado para orientar y resolver dudas de los usuarios.