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Semana Santa 2026: Conoce cuánto te corresponde recibir si trabajas el 2 y 3 de abril

Trabajadores que laboren en Semana Santa 2026 recibirán pago triple si no hay descanso sustitutorio, según la Cámara de Comercio de Lima.

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    Semana Santa 2026: Conoce cuánto te corresponde recibir si trabajas el 2 y 3 de abril
    Semana Santa 2026: empleados del sector privado podrían cobrar hasta el triple por laborar durante los días feriados.
    Semana Santa 2026: Conoce cuánto te corresponde recibir si trabajas el 2 y 3 de abril

    Con la llegada de la Semana Santa 2026, surgen dudas entre trabajadores y empleadores sobre las condiciones laborales durante los feriados del 2 y 3 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo. Frente a ello, el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisó cuáles son los derechos económicos de quienes deban laborar en esas fechas.

    De acuerdo con la entidad, los trabajadores del sector privado que presten servicios durante estos días y no reciban descanso compensatorio posterior deberán percibir una remuneración equivalente al triple de su pago diario.

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    ¿Cómo se calcula el pago triple en feriados?

    El abogado laboralista Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que este beneficio incluye tres componentes: el pago habitual por el feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa adicional del 100%.

    En términos simples, esto significa que el trabajador recibe tres veces su ingreso diario. Por ejemplo, si una persona percibe S/1.500 mensuales, su pago por cada día feriado trabajado sin descanso sustitutorio sería de S/150, resultado de dividir el sueldo entre 30 y multiplicarlo por tres.

    ¿Cuándo no aplica la remuneración triple?

    El marco legal, establecido en el Decreto Legislativo 713, señala que este beneficio solo se otorga cuando no existe un descanso compensatorio posterior. En caso el empleador conceda ese día libre en otra fecha, el trabajador recibirá únicamente su remuneración habitual más el pago por el día trabajado, sin el adicional del 100%.

    Asimismo, la normativa contempla situaciones específicas. Si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio, el trabajador solo percibirá este último. Estas precisiones buscan evitar confusiones y asegurar una correcta aplicación de la ley.

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    Recomendaciones para empresas y trabajadores

    Desde la CCL, también se recomendó a las empresas planificar con anticipación qué colaboradores trabajarán durante estos feriados y registrar correctamente la información en la planilla.

    Además, se sugiere dejar constancia documentada en caso se otorgue descanso sustitutorio y comunicar de forma clara las condiciones de pago, con el objetivo de prevenir reclamos o malentendidos.

    En esa línea, Álvaro Gálvez destacó la importancia de cumplir con la normativa vigente para garantizar los derechos laborales. El objetivo, según indicó, es que tanto empleadores como trabajadores tengan claridad sobre sus obligaciones y beneficios durante los feriados de Semana Santa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Semana Santa 2026: Conoce cuánto te corresponde recibir si trabajas el 2 y 3 de abril
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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