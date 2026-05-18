Solicitan retiro inmediato de popular shampoo de tiendas farmacéuticas y supermercados por riesgo sanitario

URGENTE | Solicitan retiro inmediato de popular shampoo de tiendas farmacéuticas y supermercados por riesgo sanitarioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La ANMAT ha decidido prohibir la venta, distribución y promoción de ciertos productos cosméticos en Argentina tras descubrir irregularidades sanitarias. Esta acción abarca productos ofrecidos en farmacias, supermercados y tiendas en línea que carecen del registro pertinente.
Según la autoridad, dichos productos podrían representar un peligro para la salud de las personas, ya que sus componentes no han sido oficialmente aprobados.
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¿Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT y por qué son peligrosos?
Con la Disposición 2865/26, la ANMAT prohibió la marca Lacios Perfectos al detectar que carecían de registro sanitario en el Registro Nacional de Productos Cosméticos, comprometiendo así la seguridad del usuario. Los artículos afectados incluyen:
- Shampoo neutro de Lacios Perfectos
- Botox capilar
- Shock de keratina
- Alisado 3D plastificado
- Alisado japonés
- Alisado espejo
- Alisado definitivo
ANMAT advierte que, pese a su apariencia inofensiva, estos productos no fueron evaluados adecuadamente, lo que podría causar reacciones alérgicas, irritación y hasta daño capilar irreparable.
¿Qué pasos seguir si adquiriste estos productos capilares vetados?
Se recomienda no usarlos más si ya los compraste. Revisa si el envase presenta el número de Registro Nacional de Productos Cosméticos (RNPC); si no, no debe usarse.
También se debería reportar el producto al sistema de farmacovigilancia de la ANMAT y consultar a un dermatólogo si hay síntomas. Finalmente, aconsejan no desecharlos en la basura común y seguir las instrucciones para su eliminación segura.