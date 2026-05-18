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Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

Un joven de Huánuco reclamó públicamente que el obsequio prometido por Jefferson Farfán no le fue entregado. Ante la situación, Jordi, cofundador junto al exfutbolista, se pronunció.

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    Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"
    Socio de Farfán salió a hablar sobre la denuncia de joven sobre las zapatillas ofrecidas. | Composición Wapa
    Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

    La controversia en torno al fallido obsequio de Jefferson Farfán a un joven de Huánuco continúa resonando. El adolescente afirmó no haber recibido las zapatillas prometidas y señaló al empresario Jordi Picón Andrade, conocido como 'Tío Yolu', como el responsable de retener el calzado.

    Ante la ola de comentarios en redes sociales, el socio de la famosa 'Foquita' decidió aclarar la situación. Picón Andrade relató su versión de los eventos y los motivos detrás de la decisión de no entregar el artículo.

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    Respuesta del socio de Jefferson Farfán ante la polémica

    El empresario 'Tío Yolu' detalló que el reclamo ocurrió durante una situación complicada, coincidiendo con el retiro de Jefferson Farfán y un corte de energía en la zona. "Hay un video de un joven en el que aparece que yo no le entregué las zapatillas. Ayer alrededor de las 4.30 o 5.00 p. m., cuando Farfán se retiraba, fui abordado en un momento incómodo porque no había luz en toda la zona", explicó Jordi, quien comentó que la falta de electricidad afectó amplias partes de Huánuco.

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    Picón Andrade subrayó que la falta de energía lo puso en alerta, impidiéndole tomar riesgos en su negocio, especialmente debido a la multitud atraída por la presencia del popular '10 de la Calle'. "Soy el titular de mi empresa. Temí que alguna persona intentara apropiarse de las zapatillas u otros productos. No había luz. La tienda estaba llena por la llegada de Farfán. Espero comprensión", concluyó el 'Tío Yolu', quien invitó al joven afectado a visitar su tienda con su madre para recibir el regalo pagado por el exfutbolista.

    El fundador de Yolu Originals, firma que distribuye miles de pares de zapatillas en todo el territorio, se ha visto envuelto en esta disputa tras la fallida promesa de obsequio de Farfán, lo que lo dejó en el foco de la atención pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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