Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

Un joven de Huánuco reclamó públicamente que el obsequio prometido por Jefferson Farfán no le fue entregado. Ante la situación, Jordi, cofundador junto al exfutbolista, se pronunció.

La controversia en torno al fallido obsequio de Jefferson Farfán a un joven de Huánuco continúa resonando. El adolescente afirmó no haber recibido las zapatillas prometidas y señaló al empresario Jordi Picón Andrade, conocido como 'Tío Yolu', como el responsable de retener el calzado.

Ante la ola de comentarios en redes sociales, el socio de la famosa 'Foquita' decidió aclarar la situación. Picón Andrade relató su versión de los eventos y los motivos detrás de la decisión de no entregar el artículo.

Respuesta del socio de Jefferson Farfán ante la polémica

El empresario 'Tío Yolu' detalló que el reclamo ocurrió durante una situación complicada, coincidiendo con el retiro de Jefferson Farfán y un corte de energía en la zona. "Hay un video de un joven en el que aparece que yo no le entregué las zapatillas. Ayer alrededor de las 4.30 o 5.00 p. m., cuando Farfán se retiraba, fui abordado en un momento incómodo porque no había luz en toda la zona", explicó Jordi, quien comentó que la falta de electricidad afectó amplias partes de Huánuco.

Picón Andrade subrayó que la falta de energía lo puso en alerta, impidiéndole tomar riesgos en su negocio, especialmente debido a la multitud atraída por la presencia del popular '10 de la Calle'. "Soy el titular de mi empresa. Temí que alguna persona intentara apropiarse de las zapatillas u otros productos. No había luz. La tienda estaba llena por la llegada de Farfán. Espero comprensión", concluyó el 'Tío Yolu', quien invitó al joven afectado a visitar su tienda con su madre para recibir el regalo pagado por el exfutbolista.