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Christian Cueva querría que Pamela López abandone ‘La Granja VIP’ por Paul Michael, Noelia: "No le gusta verlos juntos"

Se rumorea que Christian Cueva quiere que Pamela López salga de 'La Granja VIP' tras verla en situaciones cercanas con su nueva pareja, Paul Michael. ¿Estará celoso?

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    Christian Cueva querría que Pamela López abandone ‘La Granja VIP’ por Paul Michael, Noelia: "No le gusta verlos juntos"
    Sigue la polémica entre Christian Cueva y Pamela López. | Composición Wapa
    Christian Cueva querría que Pamela López abandone ‘La Granja VIP’ por Paul Michael, Noelia: "No le gusta verlos juntos"

    ¡Se desata el drama en el reality! La participación de Pamela López en 'La Granja VIP' podría haber generado incomodidad en el futbolista Christian Cueva. Según la tarotista Noelia, el conocido "Aladino" estaría molesto luego de ver el acercamiento de la madre de sus hijos con Paul Michael, lo que estaría impulsando a Cueva a tomar acciones legales para sacarla del programa.

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    Christian Cueva podría sentir celos por la relación de Pamela López con Paul Michael en ‘La Granja VIP’

    El programa 'Chimi Churri' presentó a una tarotista que analizó los conflictos legales entre Cueva y López. Según la lectura, el futbolista aún muestra interés en Pamela López y desea que ella esté más cerca de sus hijos.

    Noelia comentó: “Él quiere que Pamela deje el programa y esté con sus hijos. Ella está muy afectada, emocionalmente desbordada por esta situación, pero la buena noticia es que los niños saldrán beneficiados”, aseguró la tarotista.

    Además, refiriéndose a los posibles celos hacia Paul Michael, Noelia dijo: “No le agradan las escenas afectuosas entre ellos. Esto ha generado celos en él y Pamela está cargando con todo ese peso emocional", puntualizó.

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    ¿Pamela Franco considera poner fin a su relación con Christian Cueva?

    “En lo emocional no estoy en mi mejor momento. Le dije que si piensa portarse mal, que lo haga ahora porque no quiero perder el tiempo. Me desapego rápidamente y no creo en duelos. Soñar es bonito, pero mis metas son mi prioridad, ya no en pareja. Creo que si él es para mí, el tiempo lo dirá”, reflexionó Pamela Franco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva querría que Pamela López abandone ‘La Granja VIP’ por Paul Michael, Noelia: "No le gusta verlos juntos"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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