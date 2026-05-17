Se rumorea que Christian Cueva quiere que Pamela López salga de 'La Granja VIP' tras verla en situaciones cercanas con su nueva pareja, Paul Michael. ¿Estará celoso?

¡Se desata el drama en el reality! La participación de Pamela López en 'La Granja VIP' podría haber generado incomodidad en el futbolista Christian Cueva. Según la tarotista Noelia, el conocido "Aladino" estaría molesto luego de ver el acercamiento de la madre de sus hijos con Paul Michael, lo que estaría impulsando a Cueva a tomar acciones legales para sacarla del programa.

Christian Cueva podría sentir celos por la relación de Pamela López con Paul Michael en ‘La Granja VIP’

El programa 'Chimi Churri' presentó a una tarotista que analizó los conflictos legales entre Cueva y López. Según la lectura, el futbolista aún muestra interés en Pamela López y desea que ella esté más cerca de sus hijos.

Noelia comentó: “Él quiere que Pamela deje el programa y esté con sus hijos. Ella está muy afectada, emocionalmente desbordada por esta situación, pero la buena noticia es que los niños saldrán beneficiados”, aseguró la tarotista.

Además, refiriéndose a los posibles celos hacia Paul Michael, Noelia dijo: “No le agradan las escenas afectuosas entre ellos. Esto ha generado celos en él y Pamela está cargando con todo ese peso emocional", puntualizó.

¿Pamela Franco considera poner fin a su relación con Christian Cueva?