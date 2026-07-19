Magaly Medina suma nuevo logro a su carrera y recibe IMPORTANTE RECONOCIMIENTO por su trayectoria en televisión: "Con humildad..."

Magaly Medina recibe reconocimiento en La Molina por su trayectoria en televisión. La conductora fue condecorada por su influencia en los medios y su impacto en la pantalla peruana.

Magaly Medina volvió a convertirse en noticia, pero esta vez lejos de la polémica y los espectáculos. La conductora de televisión fue distinguida con un importante reconocimiento por parte de una municipalidad limeña, en mérito a su extensa trayectoria en los medios de comunicación y su aporte a la televisión peruana.

La popular figura de 'Magaly TV La Firme' compartió con sus seguidores algunos momentos de la ceremonia y no ocultó su emoción por la condecoración recibida. El homenaje rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la vigencia y el impacto que ha tenido durante décadas en la pantalla chica.

Magaly Medina recibe reconocimiento por su trayectoria en televisión

La periodista fue homenajeada durante una ceremonia especial organizada por la Municipalidad de La Molina, distrito donde reside desde hace más de dos décadas. Durante el evento, recibió una medalla y un diploma de reconocimiento entregados por el alcalde Diego Uceda.

La presentadora encargada de conducir la actividad resaltó la carrera profesional de Magaly Medina y explicó las razones que motivaron la distinción otorgada por las autoridades locales.

“La medalla de manos del alcalde, de la Municipalidad de La Molina, el señor Diego Uceda. Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante. Nuestra condecorada, Magaly Jesús Medina Vela”, afirmó durante la ceremonia.

El reconocimiento destacó no solo su permanencia en la televisión peruana, sino también la influencia que ha logrado mantener a lo largo de los años como una de las comunicadoras más conocidas del país.

Magaly Medina agradece la condecoración y dedica emotivo mensaje

Tras recibir la distinción, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente el gesto de las autoridades de La Molina y compartir su satisfacción por este nuevo reconocimiento en su carrera profesional.

A través de una publicación, Magaly dedicó unas palabras al alcalde del distrito y expresó su gratitud por el homenaje recibido.

"Gracias alcalde de La Molina uceda.diego", se lee en el texto escrito por la periodista.

Asimismo, destacó el vínculo especial que mantiene con el distrito que la ha acogido durante gran parte de su vida y donde ha construido su hogar.

“Acepto esta condecoración con la humildad de una vecina que encontró en La Molina un hogar hace 25 años !!”, expresó emocionada.