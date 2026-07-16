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Santiago Suárez impacta con CONTUNDENTE reacción ante coqueteos de Raysa Ortiz y Paul Michael: "Entonces que lo..."

Santiago Suárez fue consultado sobre los rumores entre Raysa Ortiz y Paul Michael durante una conferencia de prensa. El actor se refirió a su expareja, quien ahora es parte de 'Esto es guerra'.

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    Santiago Suárez impacta con CONTUNDENTE reacción ante coqueteos de Raysa Ortiz y Paul Michael: "Entonces que lo..."
    Santiago Suárez reacciona a coqueteos de Raysa Ortiz y Paul Michael | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Santiago Suárez impacta con CONTUNDENTE reacción ante coqueteos de Raysa Ortiz y Paul Michael: "Entonces que lo..."

    Santiago Suárez volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de ser consultado sobre los rumores que circulan en torno a Raysa Ortiz y Paul Michael. Durante una reciente aparición pública, el actor se refirió por primera vez a las especulaciones que involucran a su expareja, quien ha generado comentarios por su cercanía con el cantante en el set de 'Esto es guerra'. ¿Qué dijo?

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    Santiago Suárez se pronuncia sobre los rumores entre Raysa Ortiz y Paul Michael

    Durante la conferencia de prensa de la próxima edición de la Teletón, Santiago Suárez fue consultado acerca de los comentarios que han surgido en torno a la cercanía entre Raysa Ortiz y Paul Michael dentro del reality 'Esto es guerra'. El actor, quien mantuvo una relación de ocho años con la actriz, decidió responder sin entrar en polémicas y destacó el buen momento que ella atraviesa tanto en el ámbito laboral como en el personal.

    Lejos de alimentar especulaciones, el recordado protagonista de 'De vuelta al barrio' elogió el desempeño de Ortiz en la televisión y resaltó su faceta como empresaria y mujer independiente.

    "Raysa la está rompiendo en ‘Esto es guerra’. (¿Pero la están involucrando con Paul Michael?) Está bien, ella es una chica alegre, feliz, contenta, es empoderada, visionaria, es empresaria también. Entonces que lo disfrute", admitió al dar el visto bueno a la situación que estaría atravesando su expareja.

    Con estas declaraciones, Suárez dejó entrever que mantiene una postura respetuosa hacia la vida de su exnovia y evitó referirse a los rumores sobre un posible romance. Por el contrario, prefirió destacar las cualidades de quien fue una de las personas más importantes de su vida durante varios años.

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    Santiago Suárez se enfoca en sus proyectos

    Mientras los rumores sobre Raysa Ortiz continúan generando comentarios en el mundo del espectáculo, Santiago Suárez atraviesa una etapa marcada por la superación personal. El actor reveló que actualmente se encuentra concentrado en sus objetivos y en consolidar nuevos proyectos, luego de enfrentar momentos difíciles que afectaron su vida en los últimos años.

    Durante el mismo encuentro con la prensa, explicó que este proceso le ha permitido reencontrarse consigo mismo y fortalecer su bienestar emocional, una situación que hoy lo mantiene enfocado en sus metas personales.

    "Estoy al 100% dedicado a mí, siento que en estos dos años ha sido la primera vez que me siento tan completo conmigo mismo y tan feliz porque le dedico toda mi energía, todo mi empeño a mí y mis proyectos, y al día de hoy me siento más poderoso que nunca", sostuvo.

    De esta manera, Santiago Suárez deja atrás las controversias que marcaron una etapa de su vida y apuesta por mirar hacia adelante, mientras continúa desarrollando su carrera y celebrando los logros de quienes formaron parte importante de su historia personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Santiago Suárez impacta con CONTUNDENTE reacción ante coqueteos de Raysa Ortiz y Paul Michael: "Entonces que lo..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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