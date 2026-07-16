¿SE ACABÓ LA BUENA VIDA? La NUEVA realidad de Sheyla Rojas tras su ruptura con Sir Winston: SIN LUJOS y promocionando canjes

Sheyla Rojas regresó a Perú tras su ruptura con Sir Winston, marcando un cambio en su contenido en redes sociales. Magaly Medina expuso las diferencias de su estilo de vida en México y en su país natal. ¿Cómo vive ahora?

Durante varios años, Sheyla Rojas compartió en redes sociales imágenes de una vida rodeada de exclusividad, viajes y experiencias de alto nivel mientras residía en México. Sin embargo, tras confirmarse el fin de su relación con el empresario Sir Winston, la influencer reapareció en Perú mostrando una rutina distinta que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Su regreso al país ha generado comentarios debido al tipo de contenido que viene publicando en sus plataformas digitales, donde nuevamente aparecen colaboraciones comerciales y promociones que contrastan con el estilo de vida que exhibía anteriormente.

Así vive ahora Sheyla Rojas tras terminar con Sir Winston

Durante una reciente emisión de 'Magaly TV, La Firme', Magaly Medina analizó las publicaciones más recientes de Sheyla Rojas y destacó las diferencias entre la etapa que vivió en Guadalajara y la que atraviesa actualmente en Perú.

La conductora recordó que, mientras residía en México, la exchica reality solía mostrar constantes viajes, restaurantes exclusivos, actividades deportivas de élite y vehículos de lujo que formaban parte de su día a día.

"Hemos descubierto en sus historias de Instagram que siempre en su Instagram lucía la vida que llevaba en México, en Guadalajara, después de estar jugando el pádel, paseándose en el Rolls-Royce, disfrutando de exquisitos restaurantes de cinco tenedores, pues resulta que ahora ha vuelto al rico canje criollo", sostuvo.

Según explicó la periodista, una de las publicaciones que más llamó su atención fue aquella en la que Sheyla agradeció públicamente a una empresa de transporte por brindarle movilidad durante un viaje familiar realizado en el interior del país.

"Como por ejemplo este, donde está dando las gracias y haciendo un canjecito cuando viajó a Chota. Necesitó que una van la trasladara a ella y a su familia. Así que ella, ni corta ni perezosa, se fue directo a su canje", afirmó.

Las publicaciones de Sheyla en Perú generan comparaciones con su etapa en México

Magaly Medina también se refirió a otras colaboraciones realizadas por la influencer durante su recorrido por ciudades como Chota y Cutervo. De acuerdo con la conductora, Sheyla aprovechó sus redes para promocionar distintos establecimientos y propuestas gastronómicas de la zona.

Para la periodista, estas publicaciones evidencian una marcada diferencia respecto al contenido que la exchica reality compartía cuando vivía junto a Sir Winston en México, donde predominaban imágenes asociadas al lujo y la exclusividad.

"Notamos un cambio brusco de estilo de vida, ¿no? Porque allá del pádel, con la ropa bien puesta, con los Rolls-Royce, con la Lamborghini, paseándose, resulta que ahora, pues para pagar la van que iba a trasladar por diferentes sitios a su familia, pues ella dijo: 'Acá, el rico canje'", comentó la presentadora.