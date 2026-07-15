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Janet Barboza expone TERRIBLEMENTE a Ethel Pozo tras llanto con Magaly y SACA A LA LUZ chats privados con 'insultos': "Es del club de la gente m..."

Las declaraciones de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina desencadenaron respuestas. Janet Barboza publicó chats que la contradicen y revelan cómo la presentadora se refería a la 'Urraca'.

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    Janet Barboza expone TERRIBLEMENTE a Ethel Pozo tras llanto con Magaly y SACA A LA LUZ chats privados con 'insultos': "Es del club de la gente m..."
    Janet Barboza expone a Ethel Pozo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Janet Barboza expone TERRIBLEMENTE a Ethel Pozo tras llanto con Magaly y SACA A LA LUZ chats privados con 'insultos': "Es del club de la gente m..."

    Las recientes declaraciones de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina continúan generando repercusiones. Luego de que la conductora hablara sobre su salida de 'América Hoy' y asegurara que desconocía algunos movimientos relacionados con la renovación del equipo del magazine, Janet Barboza decidió responder públicamente y mostrar conversaciones privadas que, según su versión, contradicen parte de lo dicho en televisión.

    A través de sus redes sociales, la conductora compartió capturas de chats con su excompañera y dejó entrever que Ethel sí habría estado al tanto de ciertos cambios que se venían evaluando dentro del programa. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue un supuesto comentario de la hija de Gisela Valcárcel sobre Magaly Medina y otras figuras de la televisión.

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    Janet Barboza revela chats con Ethel Pozo y cuestiona su versión sobre 'América Hoy'

    Tras la difusión de la entrevista que Ethel Pozo concedió a Magaly Medina, Janet Barboza optó por responder desde su cuenta de Instagram. La conductora decidió compartir conversaciones que habría sostenido con su excompañera para respaldar su postura frente a la polémica.

    Janet Barboza expone a Ethel Pozo
    Janet Barboza expone a Ethel Pozo
    Janet Barboza expone a Ethel Pozo
    Janet Barboza expone a Ethel Pozo

    Todo ocurrió luego de que una seguidora pusiera en duda su credibilidad. En respuesta, Janet difundió una conversación donde se aprecia que Ethel le consulta sobre presuntos movimientos relacionados con la conformación de un nuevo equipo para 'América Hoy'.

    "Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de 'América Hoy' que tiene el canal?", se lee en uno de los mensajes atribuidos a Ethel Pozo.

    A continuación, Janet responde: "¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde".

    Con la publicación de este intercambio, la conductora buscó demostrar que la hija de Gisela Valcárcel sí tenía información previa sobre cambios que se evaluaban dentro del espacio televisivo, un punto ampliamente comentado por los usuarios en redes sociales.

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    Janet expone mensaje atribuido a Ethel Pozo contra Magaly Medina

    La controversia tomó un nuevo rumbo cuando Janet Barboza decidió mostrar otra captura de conversación relacionada con Magaly Medina. Según la conductora, el mensaje habría sido enviado por Ethel Pozo en mayo de 2025 y contendría una dura opinión sobre la popular 'Urraca', así como sobre Rodrigo González y Kurt Villavicencio.

    Aunque Janet no profundizó en mayores detalles sobre el contexto de la conversación, la publicación generó una ola de comentarios debido al calificativo que presuntamente utilizó Ethel para referirse a los comunicadores.

    Además, la conductora dejó entrever que varias de las afirmaciones realizadas durante la entrevista con Magaly no se ajustarían a los hechos que ella conoce. "De los links que he visto, se volvió a mentir", se lee en una de sus historias.

    Pese a la repercusión que tuvieron las capturas difundidas en redes sociales, la presentadora aseguró que no tiene intención de seguir alimentando la polémica y optó por cerrar el tema con un mensaje dirigido a quienes compartieron años de trabajo con ella.

    "Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos", sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza expone TERRIBLEMENTE a Ethel Pozo tras llanto con Magaly y SACA A LA LUZ chats privados con 'insultos': "Es del club de la gente m..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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