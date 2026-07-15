La conductora Magaly Medina anunció la salida del reportero Gianfranco Pérez de 'Magaly TV: la firme' , tras una denuncia de acoso y extorsión presentada por una actriz de cine para adultos.

Magaly Medina separa de su programa a reportero | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Magaly Medina separa de su programa a reportero | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La controversia que involucra al reportero Gianfranco Pérez tuvo consecuencias inmediatas dentro de 'Magaly TV: la firme'. Durante la edición del 14 de julio, Magaly Medina anunció en vivo la salida del integrante de su equipo luego de que fuera denunciado públicamente por Pamela Chang, actriz de cine para adultos, por presuntos actos de acoso, hostigamiento y extorsión.

La conductora decidió abordar el tema en su programa debido a la repercusión que alcanzó el caso y a que las acusaciones estaban dirigidas contra uno de los periodistas de su espacio televisivo. En ese contexto, dejó en claro que la producción tomó medidas para evitar que la situación afectara la imagen y credibilidad del programa.

Magaly Medina anuncia la salida de Gianfranco Pérez tras polémica denuncia

Al iniciar su pronunciamiento, Magaly Medina explicó que decidió referirse públicamente al caso luego de que la denuncia se hiciera conocida en otros espacios televisivos y comenzara a generar debate en redes sociales.

“Hoy día hubo una denuncia en otro programa donde una actriz nopor, actriz de cine para adultos... lo denunció por acoso, según ella pedirle que sembrara a dos jugadores de fútbol”, comentó en un inicio la conductora.

La figura de ATV reveló además que sostuvo una conversación con Gianfranco Pérez durante la tarde y que revisó parte del contenido almacenado en su teléfono celular para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

Según señaló, encontró conversaciones, fotografías y videos intercambiados entre ambas partes que, desde su punto de vista, reflejarían una interacción consentida entre adultos.

“Yo he revisado el celular de mi reportero esta tarde, donde he encontrado videos que ella le mandaba, fotografías que ella le mandaba, conversaciones de chat que se mandaban los dos, donde yo no veo nada de acoso. Yo veo dos personas adultas mandándose videos eróticos, videos de alto voltaje... mutuo los dos”, manifestó.

Pese a esa apreciación personal sobre el contenido revisado, Medina remarcó que el caso debe seguir el curso correspondiente y ser esclarecido por las instancias competentes.

Magaly explica por qué decidió separar al reportero de su programa

Aunque sostuvo que no encontró elementos que le hicieran concluir la existencia de acoso a partir de los mensajes revisados, la conductora señaló que la situación afecta directamente la imagen de su espacio televisivo, motivo por el cual optó por apartar al periodista mientras continúan las investigaciones.

"A mí, lo que sí me molesta y me fastidia es que se manche o se intente manchar la credibilidad de mi programa con algo cuya responsabilidad solo la tiene mi reportero. Yo no soy la mamá de los pollitos, ni soy maestra de escuela para vigilar lo que mis reporteros o mi personal hace cuando terminan su trabajo aquí", comentó.

La periodista también explicó que la medida busca mantener al margen al programa de cualquier controversia mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes y se esclarecen los hechos denunciados.

"Nosotros hemos decidido separarlo del programa y para saber cuáles son las... indagaciones que haga la policía y que haga la justicia, pero mientras tanto, él no formará parte de mi programa. Porque a mí no me gusta ser avergonzada por comportamientos como estos, que además le dan pie a todos mis enemigos de enrostrar cosas que antes han permitido. Gente que ha permitido eso", sostuvo.

Finalmente, Magaly Medina confirmó que Gianfranco Pérez ya no continuará en 'Magaly TV: la firme', dejando clara la postura adoptada por la producción frente a la polémica.