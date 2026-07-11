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Magaly Medina anuncia que REGRESÓ a la UNIVERSIDAD para sacar su TÍTULO profesional tras décadas ejerciendo, pero toma PECULIAR decisión

Magaly Medina anunció en su programa que retoma sus estudios universitarios para obtener su título en Periodismo, una meta pendiente tras años en medios.

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    Magaly Medina anuncia que REGRESÓ a la UNIVERSIDAD para sacar su TÍTULO profesional tras décadas ejerciendo, pero toma PECULIAR decisión
    Magaly Medina anunció que retomó sus estudios universitarios | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Magaly Medina anuncia que REGRESÓ a la UNIVERSIDAD para sacar su TÍTULO profesional tras décadas ejerciendo, pero toma PECULIAR decisión

    Magaly Medina sorprendió a los televidentes de su programa al revelar una decisión que había mantenido en reserva durante varios años. Durante una conversación con Beto Ortiz, la conductora anunció que retomará sus estudios con el objetivo de obtener finalmente su título profesional en Periodismo, una meta que había dejado pendiente pese a su extensa trayectoria en los medios de comunicación.

    La popular figura de ATV explicó que decidió dar este paso inspirada por el propio Ortiz, quien se encuentra próximo a culminar su carrera universitaria. Sin embargo, la periodista adelantó que seguirá una modalidad distinta para completar sus estudios.

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    Magaly Medina revela que volvió a estudiar para obtener su título profesional

    La confesión se produjo durante una entrevista en la que Beto Ortiz comentó lo satisfactorio que resulta volver a la vida universitaria después de muchos años de experiencia profesional.

    "Es bacán tener un carné universitario a estas alturas", comentó el periodista, generando una inesperada reacción de la conductora.

    “¿Me darán a mí uno?. Tú sabes que me he matriculado. Sí, me he copiado, sigo tu ejemplo. Hemos ejercido sin título y es lo único que nos han sacado en cara", dijo Magaly Medina, confirmando públicamente que ya inició los trámites para concluir su formación académica.

    La popular ‘Urraca’ explicó que durante mucho tiempo postergó esta decisión, pero finalmente se animó a retomarla para cerrar un capítulo pendiente en su vida profesional.

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    La peculiar modalidad que eligió Magaly para terminar su carrera

    A diferencia de Beto Ortiz, quien asiste de manera presencial a las clases universitarias, Magaly Medina optó por una alternativa que se adapta mejor a su rutina laboral y a sus múltiples actividades profesionales.

    “Me animaste esa vez. Yo lo había postergado, pero lo voy a hacer online”, detalló la conductora, dejando claro que cursará los estudios de forma virtual.

    La decisión no convenció del todo a Ortiz, quien le recomendó vivir la experiencia universitaria de manera presencial y aprovechar la interacción con estudiantes y docentes.

    “Ay, qué aburrida. Interactúa, cómete el roche. Ya se acostumbraron a mi presencia. Ya pasé a ser una banca más. A nadie le interesa”, comentó entre risas el periodista.

    Durante la conversación, Magaly también confesó que tardó alrededor de dos años en decidirse a completar la carrera que dejó inconclusa. “Han sido dos años, los mismos que tú has estudiado”, señaló.

    Ante ello, Beto Ortiz no dudó en felicitarla por la decisión y destacó la importancia de culminar los proyectos pendientes. “Hay que terminar las cosas en la vida. No hay que dejar cosas inconclusas”, expresó el periodista, quien se encuentra próximo a graduarse tras finalizar sus estudios universitarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina anuncia que REGRESÓ a la UNIVERSIDAD para sacar su TÍTULO profesional tras décadas ejerciendo, pero toma PECULIAR decisión
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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