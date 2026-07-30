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¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?

La empresaria Erika Muñoz es noticia tras apoyar a Kenji Fujimori y explicar su ausencia en los eventos presidenciales de Keiko Fujimori.

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    ¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?
    Esposa de Kenji Fujimori
    ¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?

    Erika Muñoz Regis ha captado la atención en redes sociales al defender a su esposo Kenji Fujimori y compartir la razón por la cual no acompaña a Keiko Fujimori en eventos presidenciales. A través de Instagram, explicó que Kenji cumple con una sentencia que le impide involucrarse en temas políticos.

    Esto ha despertado curiosidad sobre Erika Muñoz, quien se ha mantenido alejada de los medios y rara vez ha aparecido junto al presentador de 'Tampoco Tampoco'.

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    Muñoz, de 52 años, se casó con Kenji Fujimori en plena pandemia de Covid-19 en 2020 tras una larga relación. La pareja comparte en redes su estilo de vida viajero, posibilitado por las actividades empresariales de ella.

    ¿A qué se dedica Erika Muñoz Regis, esposa de Kenji Fujimori?

    Erika Muñoz Regis, originaria de Chimbote, es bróker de seguros y empresaria dedicada a una renombrada marca internacional de cosméticos, la cual promueve en sus redes sociales. Kenji Fujimori colabora con ella desde que dejó la política.

    Su negocio les permite viajar frecuentemente por el mundo debido a compromisos laborales, aprovechando también para hacer turismo. Han visitado Argentina, Islas Galápagos, México, Miami, entre otros lugares.

    En su cuenta de Instagram, incentiva a sus seguidores a emprender, afirmando que "Los sueños están para cumplirse; ahora vivo el mío."

    ¿Cómo comenzó la historia de amor entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz?

    La pareja se conoció en 2009 en un gimnasio, donde nació la química que los llevó al matrimonio en 2020, tras más de una década de relación.

    Erika Muñoz ha mantenido un perfil bajo respecto a la política de su esposo, siendo un apoyo crucial en sus procesos judiciales recientes.

    Aunque no tienen hijos en común, Erika Muñoz es madre de una joven modelo que vive en el extranjero, quien considera a Kenji Fujimori su padrastro, dedicándole un mensaje especial por el Día del Padre.

    Kenji Fujimori y su hijastra. Foto: Instagram.
    Kenji Fujimori y su hijastra. Foto: Instagram.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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